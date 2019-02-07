YSK'dan Vatandaşa SMS'li Uyarı!

Türkiye 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlere gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçmen sorgulama sayfası erişime açıldı. E-Devlet üzerinden yapılan seçmen sorgulamasında oy kullanılacak okul ve sandık bilgisine de ulaşılabiliyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçmen vatandaşlara SMS gönderildi.

YSK Duyuru başlığı ile gönderilen SMS'de "nerede oy kullanacağınızı secmen.ysk.gov.tr adresinden Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz"ifadelerine yer verildi.

İşte vatandaşlara gönderilen o SMS;

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