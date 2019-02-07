Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

YSK'dan Vatandaşa SMS'li Uyarı!

Türkiye 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlere gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçmen sorgulama sayfası erişime açıldı. E-Devlet üzerinden yapılan seçmen sorgulamasında oy kullanılacak okul ve sandık bilgisine de ulaşılabiliyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçmen vatandaşlara SMS gönderildi.

YSK'dan Vatandaşa SMS'li Uyarı!

Türkiye 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlere gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçmen sorgulama sayfası erişime açıldı. E-Devlet üzerinden yapılan seçmen sorgulamasında oy kullanılacak okul ve sandık bilgisine de ulaşılabiliyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçmen vatandaşlara SMS gönderildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 20:46
YSK'dan Vatandaşa SMS'li Uyarı!

Türkiye 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlere gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçmen sorgulama sayfası erişime açıldı. E-Devlet üzerinden yapılan seçmen sorgulamasında oy kullanılacak okul ve sandık bilgisine de ulaşılabiliyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçmen vatandaşlara SMS gönderildi.

YSK Duyuru başlığı ile gönderilen SMS'de  "nerede oy kullanacağınızı secmen.ysk.gov.tr adresinden Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz"ifadelerine yer verildi.

İşte vatandaşlara gönderilen o SMS;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.02.2019 21:29
Anahtar Kelimeler:
ysk dan vatandaşa sms li uyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan Kırmızı Düdük Kampanyası!
İçişleri Bakanlığı'ndan Kırmızı Düdük Kampanyası!
Kitabınızı Yazdınız, Peki Şimdi Ne Olacak?
Kitabınızı Yazdınız, Peki Şimdi Ne Olacak?
Nüfus Müdürlüklerine 1600 Memur Alacak!
Nüfus Müdürlüklerine 1600 Memur Alacak!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim