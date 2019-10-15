YPG/PKK'dan Mardin'e havanlı saldırı: Yaralılar var

Suriye'nin Derbesiye bölgesinden YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca mahallesine yapılan havan saldırısında yaralılar olduğu bildirildi