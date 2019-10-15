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YPG/PKK'dan Mardin'e havanlı saldırı: 2 şehit, 12 yaralı

Suriye'nin Derbesiye bölgesinden YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda 2 sivil şehit oldu, 12 kişi de yaralandı.

YPG/PKK'dan Mardin'e havanlı saldırı: 2 şehit, 12 yaralı

Suriye'nin Derbesiye bölgesinden YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda 2 sivil şehit oldu, 12 kişi de yaralandı.

15 Ekim 2019 Salı 12:37
YPG/PKK'dan Mardin'e havanlı saldırı: 2 şehit, 12 yaralı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.

Saldırılarda, 2 sivil şehit olurken, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

 

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Son Güncelleme: 15.10.2019 12:55
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