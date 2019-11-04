Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99973
ALTIN
276.571
DOLAR
5.6846
STERLIN
7.3523
EURO
6.3462
Er ve Erbaşlar için 'sigortalı askerlik' Kanun Teklifi!
Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? İşte tediye ödeme tarihi
10 ay boyunca ödeniyor! 1015 TL - 2013 TL Aylık Veriliyor! İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?
Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?

Yolu kapatıp drift yapan sürücüye 7 bin 530 lira para cezası

Konya'da çevre yolunda yolu kapatıp aracıyla drift yapan sürücü Volkan A.'ya, 'drift yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve plakanın belirlenmemesi için kapatmak' suçundan 7 bin 530 lira para cezası uygulandı.

Yolu kapatıp drift yapan sürücüye 7 bin 530 lira para cezası

Konya'da çevre yolunda yolu kapatıp aracıyla drift yapan sürücü Volkan A.'ya, 'drift yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve plakanın belirlenmemesi için kapatmak' suçundan 7 bin 530 lira para cezası uygulandı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 14:15
Yolu kapatıp drift yapan sürücüye 7 bin 530 lira para cezası

Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolu Caddesi'nde, dün trafiğin yoğun olduğu sırada bir sürücü yol ortasında durduğu otomobiliyle dakikalarca drift yaptı.

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücüler de araçlarından inip duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis, 'Escort' yazısıyla plakasını kapatmaya çalışan aracın 42 BAM 96 plaka ve sürücüsünün de Volkan A. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Volkan A.'ya 'drift yapmaktan' 5 bin 100 lira, 'ehliyetsiz araç kullanmaktan' 2 bin 18 lira ve 'plakanın belirlenmemesi için kapatmak' suçundan da 412 lira olmak üzere toplam 7 bin 530 lira para cezası uygulandı.

KPSSCAFE.COM.TR

Anahtar Kelimeler:
DriftKonyaçevre YoluEhliyetsiz AraçEhliyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 yaşındaki kızı kaçırdı, canlı yayında ''nikahıma alacağım'' dedi !
18 yaşındaki kızı kaçırdı, canlı yayında ''nikahıma alacağım'' dedi !
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma!
Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim