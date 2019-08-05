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Yolcu otobüslerine bir kapı daha ilave edilmeli!

Balıkesir’de ikisi çocuk beş kişinin yaşamını yitirdiği otobüs yangını, yolcu otobüslerindeki kaçış güvenliğini gündeme getirdi. Yolcu otobüslerinin acil durumda kaçış kapısı haline gelebilecek şekilde üretilen tüm pencerelerinin yakınına kırma çekici yerleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, yolcu otobüslerinin arka kısımlarına bir kapı daha ilave edilmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, yolcu otobüslerinde en az bir adet 6 kilogramlık sulu taşınabilir söndürme cihazı bulundurulması gerektiğinin de altını çiziyor.

Yolcu otobüslerine bir kapı daha ilave edilmeli!

Balıkesir’de ikisi çocuk beş kişinin yaşamını yitirdiği otobüs yangını, yolcu otobüslerindeki kaçış güvenliğini gündeme getirdi. Yolcu otobüslerinin acil durumda kaçış kapısı haline gelebilecek şekilde üretilen tüm pencerelerinin yakınına kırma çekici yerleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, yolcu otobüslerinin arka kısımlarına bir kapı daha ilave edilmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, yolcu otobüslerinde en az bir adet 6 kilogramlık sulu taşınabilir söndürme cihazı bulundurulması gerektiğinin de altını çiziyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:38
Yolcu otobüslerine bir kapı daha ilave edilmeli!

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan ve Öğr. Gör. Abdurrahman İnce, yolcu otobüsleri başta olmak üzere tüm kapalı alanlardaki olası yangın tehlikelerinde en önemli noktanın kaçış güvenliği ve kaçış imkanları olduğunu söyleyerek önemli uyarılarda bulunuyor.

Arkada kaçış kapısı bulunmuyor

Otobüslerin ön tarafında iki kapı bulunmasına rağmen diğer kapının orta kısımlarda bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Otobüslerin ön tarafında iki kapı bulunmaktadır. Birisi şoför kapısı diğeri ise en önden otobüse biniş-iniş kapısıdır. Otobüsün arkası için durum böyle değildir. Arka kapı çoğunlukla otobüsün en arka kısmında değil, orta kısmın biraz arkasında bulunmakta otobüse arka kapıdan biniş-iniş eylemleri bu orta kapıdan yapılmaktadır. Yangın bu orta kapı tarafında başlayıp da bu çıkışı geçilmez hale getirecek olursa, bu noktanın ön tarafında bulunanlar ön kapılardan kaçış imkanına sahip olabilmektedirler. Ancak bu noktanın arka tarafında bulunanlar için arkada başka bir kaçış kapısı bulunmamaktadır” dedi.

Beş kişinin ölümüyle sonuçlanan yolcu otobüsü yangınında ilk bilgilere göre; yangının kahve makinesinden başladığının bildirildiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Yaygın uygulamaya göre şoför muavinleri yolculara yapılacak ikramları, bu orta kısımdaki kapının dibinde hazırlamaktadırlar, hazırlama işlemleri için kahve makinesi ve su ısıtıcısı gibi elektrikli aletler de kullanılmaktadır. Bu olayda da düşünüldüğü gibi kahve makinesinden başlayan yangın bu kaçış kapısını geçilmez hale getirebilmektedir” diye konuştu.

Arka kısma kapı ilave edilmelidir

Benzer olası durumların bir daha yaşanmaması için yolcu otobüslerinin arka kısımlarına bir kapı daha ilave edilmesi gerektiğini belirten Rüştü Uçan ve Öğr. Gör. Abdurrahman İnce, şu tavsiyelerde bulundu: Bu trajik kayıpların bir daha yaşanmaması için orta ve uzun vadede, bundan sonra üretilecek yolcu otobüslerinin en arka kısmına da ilaveten biniş-iniş kapısının yapılması önerilir.

Yolcular mutlaka bilgilendirilmelidir

Mevcut durum için tüm yolcu otobüslerinin acil durumda kaçış kapısı haline gelebilecek şekilde üretilmiş tüm pencerelerinin yakınına kırma çekici yerleştirilmelidir.

Otobüs hareket etmeden önce yolculara bir yangın acil durumunda bu pencereleri nasıl acil çıkış kapısı haline getirebilecekleri öğretilmeli, hatırlatılmalıdır.

Elektrikli aletler kullanılmamalı

Ayrıca kısa vadede yolcu otobüslerinde kahve makinesi ve su ısıtıcısı gibi elektrikli aletlerin kullanımı yasaklanmalıdır, yasaklanamıyorsa otobüsün en arka tarafına alınmalıdır. Bu aletlerin kullanımına devam edilecekse standartlarında belirtilen periyodik kontrol, test ve bakımları aksatılmamalıdır.

Elektrik tesisatı denetlenmelidir

Yangının çıkmasına sebebiyet veren çok sayıda farklı elektriksel ısınma söz konusudur. Yolcu otobüslerinin tüm elektrik tesisatının da, standartlarında belirtilen asgari periyodik kontrol, test ve bakımları aksatılmadan yapılmalı ve bu işlemler bir otorite tarafından boşluk bırakmadan denetlenmelidir.

Yolcu otobüsü yangınları mercek altına alınmalıdır

Devletimizin ilgili kurumları “Yolcu Otobüslerindeki Yangınlar” konusunu masaya yatırmalıdır. Türkiye’de yılda 500 ila 1000 adet arasıotobüs yangını meydana geldiği bilgisi araştırılmalı, sebepler ve kök sebepler ortaya çıkarılmalıdır. Yolcu otobüsleri bu açıdan denetlenmelidir.

Arızalı araçlar seferden men edilmeli

Yolcu otobüslerinin varsa bakım eksiklerinin giderilmesi sağlanmalıdır. Arızalı araçlar seferden men edilmelidir. Şoförlerin ve diğer kabin görevlilerinin yangına müdahale konusunda eğitim eksiklikleri varsa giderilmelidir.

Sulu taşınabilir söndürme cihazı bulundurulmalı

Mevzuat ve standartlarda yer almasa dahi, yolcu otobüslerinde en az bir adet 6 kilogramlık sulu taşınabilir söndürme cihazı bulundurulması tarafımızdan önerilir.”

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yolcu otobüslerine kapı daha ilave edilmeli
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