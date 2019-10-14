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YÖK, 14 bölümde özel yetenek sınavını kaldırdı!

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 14 yükseköğretim programında özel yetenek sınavını kaldırdı. Öğrenciler bölümlere YKS merkezi yerleştirme ile girecek.

YÖK, 14 bölümde özel yetenek sınavını kaldırdı!

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 14 yükseköğretim programında özel yetenek sınavını kaldırdı. Öğrenciler bölümlere YKS merkezi yerleştirme ile girecek.

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:44
YÖK, 14 bölümde özel yetenek sınavını kaldırdı!

10 Ekim Perşembe günü yapılan YÖK Genel Kurulu toplantısında YKS'ye hazırlanan yaklaşık 2.5 milyon öğrenciyi ilgilendiren önemli kararlar alındı. Öncelikle hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası barajı 125 bine çıkarılırken, başarı sırası barajı olmayan eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine de ilk kez başarı sırası barajı getirildi. Eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı ise 80 bin olarak belirlendi.

Toplantıda ayrıca bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 yükseköğretim bölümü ile ilgili de önemli bir karar alındı. Yükseköğretim kurumlarında bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 bölüme, 2020 YKS'de merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verildi.

Söz konusu 14 bölüm ise şöyle sıralandı:

  1. Çizgi Film (Animasyon),
  2. Grafik,
  3. Grafik Resimleme ve Baskı,
  4. Grafik Tasarım,
  5. Moda Giyim Tasarımı,
  6. Moda Tasarımı,
  7. Moda ve Tekstil Tasarımı,
  8. Rekreasyon,
  9. Spor Bilimleri,
  10. Spor Yöneticiliği,
  11. Tekstil,
  12. Tekstil Geliştirme ve Pazarlama,
  13. Tekstil Tasarımı,
  14. Tekstil ve Moda Tasarımı

Alınan karara ilişkin yazı yükseköğretim kurumlarına, YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından 'ivedi' olarak gönderildi. 2020 YKS’de artık söz konusu 14 bölüm, merkezi sınav puanı, yani YKS puanı ile öğrenci almaya başlayacak. Bu bölümlere girmek isteyen adaylar artık YKS'de sadece ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne değil, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne de hazırlanacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.10.2019 12:59
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yök bölümde özel yetenek sınavını kaldırdı
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