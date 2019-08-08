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YKS Kayıt Başvuru Süresi Uzatıldı!

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç sosyal medya hesabından duyurdu. YÖK başkanı YKS kayıt başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

YKS Kayıt Başvuru Süresi Uzatıldı!

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç sosyal medya hesabından duyurdu. YÖK başkanı YKS kayıt başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
YKS Kayıt Başvuru Süresi Uzatıldı!

YKS kayıt başvuru süresi uzatıldığını YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından açıklandı. Sosyal medya hesabından duyuru yayınlayan Yekta kayıt tarihlerinde yapılan değişikliğin başvuru süre uzatımı olduğunu belirtti.

YÖK Başkanı Yekta Saraç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, YKS’de bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıtlarının süresinin uzatıldığını duyurdu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, “2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması da dikkate alınarak; bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin elektronik kayıtlarının süresini 19 ile 21 Ağustos 2019 tarihi yerine, 16 ile 21 Ağustos 2019 tarihi olarak değiştirerek başvuru süresini uzattık. Hayırlı uğurlu olsun.”

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yks kayıt başvuru süresi uzatıldı
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