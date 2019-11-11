YKS, DGS, KPSS başvuru tarihleri belli mi? YKS, DGS, KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi..

“YKS, DGS, KPSS 2020 ne zaman yapılacak?” sorusu araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? Merkezi sınavlar her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılıyor. Kurum tarafından yayınlanan takvim içerisinde başvuru tarihleri açıklanıyor. Adaylar bu tarihler aralığında işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2019-2020 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalar içerisinde açıklanması tahmin ediliyor. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında başvurular 12 Şubat ve 6 Mart tarihleri aralığında yapıldı. Geç başvuru işlemi ise 19 Mart’ta gerçekleştirildi.

DGS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS 2020 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin içerisinde yer alacak. 2019 yılında 30 Haziran’da düzenlenen sınavın başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 21 Mayıs’ta yapıldı.

KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı.

ALES BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?

2020 Ales tarihi henüz belli olmadı. ÖSYM 2019 takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapıldı ve sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanmıştı.

22 Eylül'de gerçekleştirilen2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de açıklandı. 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.