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YKS'de ilk 100'e giren öğrencilerin tercihi olan üniversite

Sınavda birinci olan öğrencilerle birlikte ilk 10'da yer alan 7 aday ve dil hariç tüm puan türlerinde ilk 100 sıralamasında yer alan öğrencilerin 67'si Boğaziçi Üniversitesine yerleşti

YKS'de ilk 100'e giren öğrencilerin tercihi olan üniversite

Sınavda birinci olan öğrencilerle birlikte ilk 10'da yer alan 7 aday ve dil hariç tüm puan türlerinde ilk 100 sıralamasında yer alan öğrencilerin 67'si Boğaziçi Üniversitesine yerleşti

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:54
YKS'de ilk 100'e giren öğrencilerin tercihi olan üniversite

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, ilk 10'da yer alan 7 aday ile dil hariç tüm puan türlerinde ilk 100 sıralamasında yer alan öğrencilerin 67'si Boğaziçi Üniversitesini tercihetti.

Üniversiteden yapılan açıklaya göre, YKS sonuçlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi taban puanları geçen yıla göre yükseldi.

Sınavda birinci olan öğrencilerle birlikte ilk 10'da yer alan 7 adayın yanı sıra, dil hariç tüm puan türlerinde ilk 100 sıralamasında yer alan öğrencilerin 67'si Boğaziçi Üniversitesine yerleşti.

Tüm puan türlerinde ilk 250 sıralamasında yer alan öğrencilerin 189'u, ilk 500 sıralamasında yer alan öğrencilerin 391'i ile ilk binde yer alan adayların 712'si de Boğaziçi Üniversitesini kazandı.

Sayısal puanında ilk 100'den Boğaziçi Üniversitesini tercih eden aday sayısı 2018 yılında 31 olurken, bu yılki sayı 33'e yükseldi.

Geçen yıl eşit ağırlık puan türünde ilk 100'e giren öğrencilerden 26'sının tercih ettiği Boğaziçi Üniversitesine söz konusu puan türünde bu yıl ilk 100'e giren 31 öğrenci yerleşti.

YKS'de eşit ağırlık puanı 1'incisi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 6. ve 7'ncisi Ekonomi, 8'ncisi İşletme bölümlerini tercih ederken, Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü, sayısal puanı 3. ve 6'ncısı da Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı.

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