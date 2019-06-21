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YKS 2019 tercih kılavuzu yayımlandı

Üniversite adayları bir YKS sınavını daha geride bıraktı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 15-16 Haziran 2019 tarihinde katılan öğrenciler gözlerini tercih kılavuzuna çevirdi. Üniversite sınavının ardından soru ve cevaplar yayınlanmış, sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli olmuştu. İyi bir üniversite eğitimi almak isteyenler internetten ÖSYM ile yapılan YKS tercih kılavuzu yayınlandı. İşte ayrıntılar...

YKS 2019 tercih kılavuzu yayımlandı

Üniversite adayları bir YKS sınavını daha geride bıraktı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 15-16 Haziran 2019 tarihinde katılan öğrenciler gözlerini tercih kılavuzuna çevirdi. Üniversite sınavının ardından soru ve cevaplar yayınlanmış, sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli olmuştu. İyi bir üniversite eğitimi almak isteyenler internetten ÖSYM ile yapılan YKS tercih kılavuzu yayınlandı. İşte ayrıntılar...

21 Haziran 2019 Cuma 08:44
YKS 2019 tercih kılavuzu yayımlandı

Üniversite adayları bir YKS sınavını daha geride bıraktı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 15-16 Haziran 2019 tarihinde katılan öğrenciler gözlerini tercih kılavuzuna çevirdi. Üniversite sınavının ardından soru ve cevaplar yayınlanmış, sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli olmuştu. İyi bir üniversite eğitimi almak isteyenler internetten ÖSYM ile yapılan YKS tercih kılavuzu yayınlandı. İşte ayrıntılar...

YKS kılavuzuna nasıl ulaşılır?

2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

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yks 2019 tercih kılavuzu yayımlandı
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