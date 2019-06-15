yks 2019 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak günün en merak edilen konularından oldu. 2017-2018 Eğitim-öğretim yılında, halihazırda Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) adı verilen, iki aşamalı bir sınav siteminden oluşan üniversite giriş sınav sistemi değiştirilerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adını almıştır. Üniversite giriş sınav sisteminin sadece ismi değil aynı zamanda sınavdaki oturum sayısı, sınav tarihleri, soru sayıları ve soruların branşlara göre dağılımları da değiştirilmiştir. Buna göre, sınav; Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılan oturumla gerçekleştirildi. Veliler ve öğrenciler şimdi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

YKS 2019 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

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