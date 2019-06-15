Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
gök gürültülü hafif yağmurlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLIN
7.3991
EURO
6.5887
Bir dakika yüzünden YKS'ye giremedi
YKS'nin birinci oturumu başladı
İstinaftan 2 yıl evliliğe 2 yıl nafaka
Facebook Para Dağıtacak! Facebook'tan Nasıl Para Kazanabilirsiniz?
Efsane Futbolcusu Hayatını Kaybetti!

YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen 2.5 milyon öğrencinin katıldığı YKS bugün ve yarın yapılacak. YKS'ye giren adaylar şimdiden sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı bile. ÖSYM sınav takviminde YSK sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bildirdi.

YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen 2.5 milyon öğrencinin katıldığı YKS bugün ve yarın yapılacak. YKS'ye giren adaylar şimdiden sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı bile. ÖSYM sınav takviminde YSK sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bildirdi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:40
YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak günün en merak edilen konularından oldu. 2017-2018 Eğitim-öğretim yılında, halihazırda Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) adı verilen, iki aşamalı bir sınav siteminden oluşan üniversite giriş sınav sistemi değiştirilerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adını almıştır. Üniversite giriş sınav sisteminin sadece ismi değil aynı zamanda sınavdaki oturum sayısı, sınav tarihleri, soru sayıları ve soruların branşlara göre dağılımları da değiştirilmiştir. Buna göre, sınav; Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılan oturumla gerçekleştirildi. Veliler ve öğrenciler şimdi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

YKS 2019 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yks 2019 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babalar, çocuklarının baba mesleğini yapmasını istemiyor!
Babalar, çocuklarının baba mesleğini yapmasını istemiyor!
Af Yasasının Detayları Belli Oldu! Af Yasası Ne Zaman Çıkacak?
Af Yasasının Detayları Belli Oldu! Af Yasası Ne Zaman Çıkacak?
Abdullah Öcalan’dan açlık grevini bitirenlere mektup: Pozitif sonuç doğuracak
Abdullah Öcalan’dan açlık grevini bitirenlere mektup: Pozitif sonuç doğuracak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim