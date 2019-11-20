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Yine kadın cinayeti: Eşi tarafından başından vuruldu!

Akhisar’da 31 yaşındaki Nevin Nilitaş, 6 ay önce evlendiği eşi 36 yaşındaki Alpaslan Nilitaş tarafından yaşadıkları evde başından vurularak öldürüldü.

Yine kadın cinayeti: Eşi tarafından başından vuruldu!

Akhisar’da 31 yaşındaki Nevin Nilitaş, 6 ay önce evlendiği eşi 36 yaşındaki Alpaslan Nilitaş tarafından yaşadıkları evde başından vurularak öldürüldü.

20 Kasım 2019 Çarşamba 07:08
Yine kadın cinayeti: Eşi tarafından başından vuruldu!
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Dün akşam saat 22.00 sıralarında Reşatbey mahallesi 190 sokak üzerinde bir müstakil evde henüz nedeni belli olmayan bir konu üzerinde tartışan çiftin kavgası büyüyünce Alpaslan Nilitaş, evinde bulunan ruhsatsız tek kırma tüfekle eşi Nevin Nilitaş’ı başından vurdu.

Sesleri duyan komşular içeri girdiklerinde kadını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine intikal eden Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri cinayet zanlısı Alpaslan Nilitaş’ı yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayete kurban giden Nevin Nilitaş’ın cenazesi incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Kadın CinayetiAkhisar
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