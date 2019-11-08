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Yılın İkinci Çeyreğinde 15 Milyon 697 Bin Kişi Seyahat Etti

2019 yılı Nisan Mayıs Haziran aylarında yurtiçinde yaşayan 15 milyon 697 bin kişi seyahat ederken, bu sayının yüzde 64,9’unun yakınlarını ziyaret etmek amacıyla seyahat ettiği belirlendi. 2019 yılındaki yurtiçi turizminin basında konuşulma sayısı ise 177 olarak kayıtlara geçti.

Yılın İkinci Çeyreğinde 15 Milyon 697 Bin Kişi Seyahat Etti

2019 yılı Nisan Mayıs Haziran aylarında yurtiçinde yaşayan 15 milyon 697 bin kişi seyahat ederken, bu sayının yüzde 64,9’unun yakınlarını ziyaret etmek amacıyla seyahat ettiği belirlendi. 2019 yılındaki yurtiçi turizminin basında konuşulma sayısı ise 177 olarak kayıtlara geçti.

08 Kasım 2019 Cuma 09:21
Yılın İkinci Çeyreğinde 15 Milyon 697 Bin Kişi Seyahat Etti

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl turizm ile alakalı basına 183 bin 948 haber yansıdığı tespit edildi. Yurtiçi turizminin basında konuşulma sayısı ise 117 olarak saptandı. Yurtiçi seyahat oranlarının azalmasının basınında gündeminde yer aldığı görüldü. Bunun yanında bayramda yapılan seyahatlerde gündemde yer alan başlıklar arasında oldu.

SEYAHAT BAŞINA ORTALAMA 556 TL HARCADIK

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yılın ikinci çeyreğinde yurtiçinde yaşayan hane halkından 15 milyon 697 kişinin seyahat ettiği görüldü. Bu sayının yüzde 64,9’unun yakınlarını ziyaret etmek amacıyla seyahat ettiği belirlenirken, ikinci sırada yüzde 26,6 ile gezi,eğlence,tatil, üçüncü sırada ise yüzde 3,4 ile sağlığın yer aldığı saptandı. Seyahate çıkanların ortalama harcadığı tutar ise 556 TL oldu.

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yılın ikinci çeyreğinde milyon bin kişi seyahat etti
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