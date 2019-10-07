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Yerli ve Milli Üretimi Destekliyoruz

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ziyarette bulundu.

Yerli ve Milli Üretimi Destekliyoruz

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ziyarette bulundu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:58
Yerli ve Milli Üretimi Destekliyoruz

Gerçekleşen ziyarette TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, genç iş adamları olarak hem Ankara’ya hem de Türkiye’ye kattıkları değerlerden bahsetti. Ankaralı iş adamları olarak kentin sorunları ile de yakından ilgilendiklerini belirten Zafer Yıldırım “Bizler genç iş adamları olarak birçok dünya başkentini görme imkânına sahip olduk. Şehre değer katacak noktalarda belediye başkanlarımızın yanında olacağımızın sözünü veriyoruz ”dedi.

“Kaliteli Hizmet Sunacağız”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Ankara’nın en genç başkanı olduğuna vurgu yaparak “Sizlerle ortak noktalarda buluşmak ve yeni projelere imza atmak bizleri de besleyecektir. Çalışmalarımıza hızlıca başladık. Gölbaşı’nın güzelliklerini ve değerlerini ortaya çıkaracak yeni projeler üreteceğiz. Gölbaşı Belediyesi, araç filosuna, 2 çift kabin kamyonet, 2 otobüs ve 3 adet tam donanımlı cenaze aracı olmak üzere toplamda 7 yerli üretim araç daha ekledik. Gölbaşımızın gelişmesi için hizmetlerimizin kalitesini iyileştiriyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak yerli ve milli üretimi destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Göl Sporları Başlayacak

Mogan Gölü temizleme çalışmaları hakkında da bilgi veren Ramazan Şimşek “Mogan Ankara’nın nefes aldığı bir yer, adeta Ankara’nın denizi. Göz göre göre bu gölün yok olması canımızı yakıyor, bir Gölbaşılı olarak üzülüyoruz. Beş yıl önce bununla ilgili önemli bir adım atıldı protokol imzalandı. Şu anda yüzde 40’lık bölümü temizlendi. Allah nasip ederse önümüzdeki sene hem gölümüzün temizliğinin hem yolumuzun çalışmasının bir an önce bitmesi için mücadele ediyoruz. Mogan Gölü’nün etrafındaki bisiklet ve yürüyüş yolları ile ilgili projemiz de bitti. Bakanlığa sunduk, onaylandı. En kısa süre içerisinde ihaleye çıkacak. Göl temizliği sonrası kano, yelken, kürek yarışları gibi su sporlarını yapacağımız bir alan vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen ziyarette TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, genç iş adamları olarak hem Ankara’ya hem de Türkiye’ye kattıkları değerlerden bahsetti. Ankaralı iş adamları olarak kentin sorunları ile de yakından ilgilendiklerini belirten Zafer Yıldırım “Bizler genç iş adamları olarak birçok dünya başkentini görme imkânına sahip olduk. Şehre değer katacak noktalarda belediye başkanlarımızın yanında olacağımızın sözünü veriyoruz ”dedi.

“Kaliteli Hizmet Sunacağız”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Ankara’nın en genç başkanı olduğuna vurgu yaparak “Sizlerle ortak noktalarda buluşmak ve yeni projelere imza atmak bizleri de besleyecektir. Çalışmalarımıza hızlıca başladık. Gölbaşı’nın güzelliklerini ve değerlerini ortaya çıkaracak yeni projeler üreteceğiz. Gölbaşı Belediyesi, araç filosuna, 2 çift kabin kamyonet, 2 otobüs ve 3 adet tam donanımlı cenaze aracı olmak üzere toplamda 7 yerli üretim araç daha ekledik. Gölbaşımızın gelişmesi için hizmetlerimizin kalitesini iyileştiriyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak yerli ve milli üretimi destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Göl Sporları Başlayacak

Mogan Gölü temizleme çalışmaları hakkında da bilgi veren Ramazan Şimşek “Mogan Ankara’nın nefes aldığı bir yer, adeta Ankara’nın denizi. Göz göre göre bu gölün yok olması canımızı yakıyor, bir Gölbaşılı olarak üzülüyoruz. Beş yıl önce bununla ilgili önemli bir adım atıldı protokol imzalandı. Şu anda yüzde 40’lık bölümü temizlendi. Allah nasip ederse önümüzdeki sene hem gölümüzün temizliğinin hem yolumuzun çalışmasının bir an önce bitmesi için mücadele ediyoruz. Mogan Gölü’nün etrafındaki bisiklet ve yürüyüş yolları ile ilgili projemiz de bitti. Bakanlığa sunduk, onaylandı. En kısa süre içerisinde ihaleye çıkacak. Göl temizliği sonrası kano, yelken, kürek yarışları gibi su sporlarını yapacağımız bir alan vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” ifadelerini kullandı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.10.2019 13:50
Anahtar Kelimeler:
yerli milli üretimi destekliyoruz
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