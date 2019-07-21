Yerli sosyal medya platformu 'Yazbee' hazır

Türk girişimci ve mühendisler 'Yazbee' adını verdikleri yerli sosyal medya platformu geliştirdi. Türkiye'de sosyal medyanın yoğun kullanımı ve kullanıcı sayısının yüksekliği nedeniyle 2016 yılında Mobifin A.Ş. isimli şirket kurduklarını ifade eden Yazbee platformu kurucu başkanı Arif Ünver, 2020'in sonuna kadar 30 milyon kullanıcıya ulaşmayı amaçladıklarını aktardı.Uygulama marketlerden indirilebilen Yazbee'nin yüzde 100 yerli yazılım olduğunu belirten Ünver, "Popüler sosyal medya kullanıcılarının sayılarına baktığımız zaman Türkiye hepsinde ilk 10'da yer alıyor. Hatta nüfusa göre bazı platformlarda ilk 3'te. Pazarın böyle büyük olması bizim de bu platformu kurmamıza zemin hazırladı. Hukuk, yazılım, veri analistleri başta olmak üzere toplamda 500 nitelikli insana iş sağlama potansiyeli taşıyoruz" dedi.

3 buçuk yıldır ürün üzerinde çalıştıklarını ve platformun son haline geldiğini aktaran Ünver, "Sloganımız ' #senyazdiye' Yazbee'yi oluşturduk. Alt yapıya çok önem verdik. Şu anda Türkiye'deki 50 milyon sosyal medya kullanıcısına hizmet verebilecek alt yapımız var" diye konuştu.

YAZBEE'NİN ÖZELLİKLERİ

Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi Yazbee'de de kişi takibi olduğunu söyleyen Ünver, "Haber, magazin, spor, siyaset, kariyer, teknoloji, genç ve mizah gibi toplumun her kesimini ilgi duyduğu 24 konu başlığı belirledik. Kullanıcılar isterlerse kişi takip etmeden ilgi alanlarına göre konu başlıklarını takip ederek paylaşımları görebilir. Hedef kitleye ulaşmak için konu başlıkları çok önemli" ifadelerini kullandı.

Ünver, "Ayrıca popüler kullanıcılar paylaşımlarının altına kendilerine yazılan hakaret mesajlarından rahatsızlar. Bunun için 'yoruma kapalı paylaşım' seçeneği getirdik. Kullanıcılar paylaşımları yoruma kapalı bir şekilde yapabilir. Diğer taraftan 'beğenmeme' seçeneğimiz var. Kullanıcı paylaşımını beğenenlerin kim olduğunu görebilir ama beğenmeyenleri göremez. Böylece insanlar rahat bir şekilde kendilerini ifade edebilecek. Çalışmalarımız devam ediyor, yeni özellikler de kazandıracağız" dedi.

Türkiye'de 50 milyon sosyal medya kullanıcı olduğunu söyleyen Ünver, "Bunun 37 milyonu 13 yaş üstü. 2020 yılının sonuna kadar hedefimiz, Türkiye'de 30 milyon kullanıcıya ulaşmak. Fakat biz sadece Türkiye'yi hedeflemiyoruz. Yakın coğrafyada Balkanlar, Orta Doğu, Kafkaslara da ulaşmayı amaçlıyoruz. Yakın coğrafyadaki sosyal medya kullanıcı sayısı 283 milyon. Biz 200 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye için moral ve motivasyon kaynağı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA