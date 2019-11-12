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Yenilenebilir enerjinin gelişimi Destekleyici politikalara bağlı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporuna göre, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2024'e kadar yaklaşık %50 artması bekleniyor. Ancak öngörülen bu 1,2 TW'lik genişleme, hükümetlerin hamlelerine bağlı olarak değişebilir. Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın’a göre, rüzgar enerjisinin genişlemesinin önündeki engellerin kalkması gerekiyor.

Yenilenebilir enerjinin gelişimi Destekleyici politikalara bağlı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporuna göre, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2024'e kadar yaklaşık %50 artması bekleniyor. Ancak öngörülen bu 1,2 TW'lik genişleme, hükümetlerin hamlelerine bağlı olarak değişebilir. Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın’a göre, rüzgar enerjisinin genişlemesinin önündeki engellerin kalkması gerekiyor.

12 Kasım 2019 Salı 09:04
Yenilenebilir enerjinin gelişimi Destekleyici politikalara bağlı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 351 GW yeni rüzgar kapasitesi de dahil olmak üzere, 2020 ve 2024 yılları arasında dünya genelinde 1,22 TW yeni yenilenebilir enerji kapasitesi kurulmasını öngörüyor. Bu öngörü ile birlikte dünyanın yenilenebilir enerji kapasitesinin 2018 sonunda 2,5 TW'den 2024 sonuna kadar 3,72 TW'ye çıkması beklenirken, toplam rüzgar gücü kapasitesinde de %62 oranında artış tahmin ediliyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine servis hizmetleri sunan Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın’a göre, önemli pazarlardaki maliyet düşüşleri ve politika iyileştirmeleri dünya çapında rüzgar enerjisindeki genişlemeyi daha da artırıyor.

Politikalar Yenilenebilir Enerjiye Yön Veriyor

Hükümet politikalarının olumlu ya da olumsuz yönde yenilenebilir enerjinin gelişimini etkilediği görülüyor. Düzenleyici politikaların belirsizliklerle başa çıkması, gelişmekte olan pazarlardaki yatırım riskleri ve şebeke entegrasyon sorunları ile mücadele etmesi, rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kapasitesinin gelişimini hızlandırıyor. Özellikle rüzgar enerjisinin genişlemesinin önündeki engellere dikkat çeken Ali Aydın, şebeke entegrasyonu, finansmana erişim ve sosyal kabul konularında hükümet desteklerine ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Bu engellerin aşılmasında yarar sağlayacak politikalarla IEA’nın 2024 projeksiyonuna ulaşılabileceğini belirten Aydın, iklim tartışmalarının yapıldığı, maliyetlerin ön plana çıktığı dünyada yenilenebilir enerjiye daha çok destek verilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Rüzgar Enerjisinin Karadaki Kapasitesi 850 GW Oluyor

IEA’nın ana senaryosunda, dünyanın kara rüzgar türbinleri 2024 yılına kadar %57 artarak 850 GW'ye çıkması bekleniyor. ABD'deki federal desteğin sona ermesi ve Çin'deki planlı ihale sistemine geçişin artması nedeniyle yıllık kurulumlar 2020'de ancak 60 GW'da zirveye çıkıyor. Bu en büyük iki kara rüzgarı piyasasındaki yavaşlamaya paralel olarak, büyümenin 2021 - 2024 arasında yılda 50 GW'ye düşmesi öngörülüyor. Bu arada, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Avrasya'daki planlı ihalelerin güçlü bir büyüme sağlayacağı ve açık artırmaların maliyetleri düşük tutması nedeniyle Avrupa'da da genişlemenin devam edeceği raporlandı. Araştırmaya göre, açık deniz rüzgar kapasitesi de 2024 yılına kadar 66 GW'ye yükseliyor. Avrupa, bu büyümenin yarısını oluştururken, rekor düzeydeki düşük kontrat fiyatları İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Almanya'da genişlemeye yol açıyor.

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yenilenebilir enerjinin gelişimi destekleyici politikalara bağlı
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