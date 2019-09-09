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Yenikapı’daki araçlar ve İBB'ten çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor

İBB Meclisi'nde AK Parti grubunun, Yenikapı’da sergilenen ihtiyaç fazlası araçlar ile İBB’den atılan işçiler hakkında araştırma yapmak üzere 2 ayrı komisyon kurulması önerisinin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

Yenikapı’daki araçlar ve İBB'ten çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor

İBB Meclisi'nde AK Parti grubunun, Yenikapı’da sergilenen ihtiyaç fazlası araçlar ile İBB’den atılan işçiler hakkında araştırma yapmak üzere 2 ayrı komisyon kurulması önerisinin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:08
Yenikapı’daki araçlar ve İBB'ten çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor

23 Haziran seçiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatilin ardından aylık toplantılara bugün başladı.

Toplantıda AK Parti grubunun İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı miting alanında sergilenen araçlar ve İBB'den çıkarılan işçilerle ilgili 2 ayrı komisyon kurulması önerisinin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

Bu kapsamda, komisyonlardaki Meclis üyeleri 3 ay boyunca işten atılan İBB personeli ve ihtiyaç fazlası kiralık araçlarla ilgili çalışma yaptıktan sonra meclisi bilgilendirecek. 

5 YILLIK MALİYETİ 250 MİLYON LİRA

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut Yenikapı'da dün yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir. Toplamda yılda 49,5 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon lirayı bulmaktadır” demişti.

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yenikapı daki araçlar ibb ten çıkarılan işçiler komisyon kuruluyor
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