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Yenikapı'ya getirilen araçlar için AK Parti'den ilk tepki: Dağ fare doğurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Yenikapı'ya getirilen araçlarla ilgili olarak "Hatırlarsanız seçim kampanyası sürecinde 1717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam aracı bulamayınca şimdi de sahadaki arazideki hizmet araçlarını getirtmeye karar vermiş" dedi. Göksu, "Dağ fare doğurdu" yorumunu yaptı.

Yenikapı'ya getirilen araçlar için AK Parti'den ilk tepki: Dağ fare doğurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Yenikapı'ya getirilen araçlarla ilgili olarak "Hatırlarsanız seçim kampanyası sürecinde 1717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam aracı bulamayınca şimdi de sahadaki arazideki hizmet araçlarını getirtmeye karar vermiş" dedi. Göksu, "Dağ fare doğurdu" yorumunu yaptı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:36
Yenikapı'ya getirilen araçlar için AK Parti'den ilk tepki: Dağ fare doğurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesi vaatlerinden biri olan 'gereksiz yere kiralanan araçlara dair sergi', Yenikapı'da başladı. Söz konusu 'sergi'ye AK Parti'den ilk tepki, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’dan geldi.

Sabah'a konuşan Göksu, "Hatırlarsanız seçim kampanyası sürecinde 1717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam aracı bulamayınca şimdi de sahadaki arazideki hizmet araçlarını getirtmeye karar vermiş" dedi. "Bunların hepsi arazide kullanılan hizmet araçları" ifadesini kullanan Göksu, şöyle devam etti:

'HER BİRİME 'SEN ŞU KADAR ARAÇ GÖNDERECEKSİN' DENİLMİŞ'

"Aldığım bilgilere göre her birimde sen 3 araç göndereceksin diye talimat verilmiş. Evde bakım, sosyal hizmet dahil arazideki araçları toplamışlar. Salı gününe kadar da devam edecekmiş. Şu andaki durum şu ortaya attıkları iddiaları ispatlamaya çalışıyorlar.

YALAN İDDİALARINI İSPATLAMA HIRSIYLA İSTANBUL'DA HAYATI DURDURDULAR

Bu hırsla İstanbul'da hayatı durdurmuş durumdalar. Bu kara propagandayı yapabilmek için hayatı, hizmeti durdurmuş durumdalar. Evde sağlıkta örneğin hizmet bekleyen hastalar, İstanbul halkı şuan bu şov uğruna, evinde bakım hizmetinden mahrum bırakılmış durumda.

BUGÜN EVDE BAKIM BEKLEYEN HASTA YENİKAPI'YA BAKSIN

Çocuğu hastaneye götürülemeyen anne bugün neden gidemiyor diye merak ediyorsa Yenikapı'ya baksın. Araçlar şuan sayın Başkanın fanzatisine hizmet veriyor.

MADEM İHTİYAÇ FAZLASIYDI 60 GÜNDÜR NEDEN TUTUYORSUNUZ?

Madem bu araçlar ihtiyaç fazlasıydı da 60 gündür görevdesiniz niye tutuyorsunuz? Bu araçlar bu şovdan sonra İBB bünyesinde tutulacak mı tutulmayacak mı? göreceğiz, takip edeceğiz.

DAĞ FARE DOĞURMUŞTUR

Bir taraftan insanları ekmeğinden ediyorsunuz, bir taraftan her köşesinde bu şehrin bir yeni siyasi şov uğruna hizmeti durduruyorsunuz. Dağ fare doğurmuştur. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hak ve hakikatler mutlaka ortaya çıkar.

Bu araçlar söylediğimiz gibi zabıtanın, sosyal hizmetlerin, evde bakım hizmetlerinin vs. kullandığı hizmet araçlarıdır. 1717 makam aracından da söz ettiler aylarca. hani 1717 makam aracı?"

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