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Yeni yargı paketinin ilk yasa teklifi kabul edildi: Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında komisyonda kabul edilen teklifle birlikte, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları, suç oluşturmayacak.

Yeni yargı paketinin ilk yasa teklifi kabul edildi: Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında komisyonda kabul edilen teklifle birlikte, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları, suç oluşturmayacak.

09 Ekim 2019 Çarşamba 06:32
Yeni yargı paketinin ilk yasa teklifi kabul edildi: Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk paket olan, 39 maddelik yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda önceki gün saat 02.45'te kabul edildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Terörle Mücadele Kanunu'na, 'Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz' hükmü eklendi.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Bu değişikliğin ne anlama geldiğini demokratik anlamda ve açılım anlamında hepimiz biliyoruz. Bu olumlu bir madde" dedi.

Bugün ve yarın TBMM Genel Kurulunda da ele alınarak kanunlaşması beklenen yasa teklifi ile bazı suçlar açısından istinaf mahkemesinin verdiği onama kararlarının da temyiz amacıyla Yargıtay'a götürülmesinin önü açıldı. Bir başka değişiklikle de savcılar artık somut delil olmadan şüpheliler hakkında iddianame hazırlayamayacak.

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