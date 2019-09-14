yeni şafak ta iki ayrılık daha

Üç yılı aşkın süredir Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı görevini üstlenen Serdar Tuncer, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla gazeteyle yollarının ayrıldığını duyurdu.

Tuncer şunları söyledi:

"Az önce aldığım bir haberle Yeni Şafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış. Nasip."

​Gazetenin yazılarına son verdiği bir diğer isim de Faruk Aksoy oldu. Aksoy, kişisel Twitter hesabında "8 Ekim 2015 tarihinde yazmaya başladığım Yeni Şafak gazetesindeki yazılarım bugün itibarıyla sonlandırılmış. Hayırlısı" dedi.

​Geçen çarşamba günü de Özlem Albayrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını eleştirdiği yazısı yayımlanmadığı için Yeni Şafak'tan istifa etmişti.

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