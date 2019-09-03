Yeni Şafak yazarından Kuran kursunda istismar yorumu: Dini eğitimin önüne set çeken seküler Kemalist kafanın da payı var

Ümraniye'de Fıkıh-Der isimli derneğin bünyesinde faaliyet gösteren ruhsatsız yatılı Kuran kursunda çok sayıda çocuğun istismara uğradığının ortaya çıkması Türkiye'nin gündeminde.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da, 'Bataklığı kurutmak' başlıklı bugünkü yazısında söz konusu istismar skandalına yer verdi ve "Çocuğunuzun Kur’an öğrenmesini, hafız olmasını istiyorsanız ne idüğü belirsiz yapılar yerine, MEB, Diyanet, Vakıflar Müdürlüğü vb. tarafından düzenli olarak denetlenen kurumları tercih etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

'DENETİM MEKANİZMALARI ARTIRILDI'

Çocukların denetlenmeyen yapılarda yatılı kalmasının 'çok ciddi sonuçları olacağını' söyleyen Kılıçarslan, bu tür yapılara karşı denetim mekanizmalarının hızlandırılması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Diyanet’in ve MEB’in onay mekanizmalarını hızlandırıp denetim mekanizmalarını artırması bu meselelerde etkili sonuçlar verecektir. Hem hizmetin aksamaması hem de istismarın önüne geçilmesi böylece mümkün olur. Bu hususta iki kurumumuza da düşen sorumluluk ziyadedir."

Öte yandan Kılıçarslan, 'merdiven altı' Kuran kurslarının artmasında 'seküler Kemalist kafanın' da payı olduğunu söyledi ve söz konusu kaçak kursların 28 Şubat yüzünden açıldığını belirtti.

'KANUNSUZ İŞ TUTMAYA MECBUR BIRAKMIŞLAR'

Kılıçarslan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Kur’an eğitiminin, en genel manada dini eğitimin önüne her fırsatta set çeken seküler Kemalist kafanın da bu pisliklerin ortaya çıkmasında bir payı vardır. Umarım bunu bir an olsun düşünürler bana hemen öfkelenmek yerine. 28 Şubat’ın karanlık dehlizlerinde insanları 'kanunsuz' iş tutmaya mecbur bırakmışlardır mesela. O kanunsuzluk beraberinde “boşluklar” getirmiş, o boşluklar da aşağılık tacirler eliyle sömürülmüştür."

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