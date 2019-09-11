Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101213
ALTIN
276.448
DOLAR
5.7794
STERLIN
7.1277
EURO
6.3811
Üniversiteye Sözleşmeli Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları
Bankalar yarışa girdi! Avantajlı kredi...
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Yeni Şafak yazarı: Kadına şiddet, erkek kimliğinin içine girdiği çaresizlik ve bunalımdan doğuyor

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, son dönemde gündemde olan kadına şiddet olaylarını "Köklü toplumsal kurumların, değerlerin ve ilişkilerin sarsılmasıyla erkeğin içine girdiği bunalım. Şiddet de bu yapısal sarsılma ile gelen erkek kimliğinin içine girdiği çaresizlik ve bunalımdan doğuyor" ifadeleriyle açıkladı.

Yeni Şafak yazarı: Kadına şiddet, erkek kimliğinin içine girdiği çaresizlik ve bunalımdan doğuyor

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, son dönemde gündemde olan kadına şiddet olaylarını "Köklü toplumsal kurumların, değerlerin ve ilişkilerin sarsılmasıyla erkeğin içine girdiği bunalım. Şiddet de bu yapısal sarsılma ile gelen erkek kimliğinin içine girdiği çaresizlik ve bunalımdan doğuyor" ifadeleriyle açıkladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 06:52
Yeni Şafak yazarı: Kadına şiddet, erkek kimliğinin içine girdiği çaresizlik ve bunalımdan doğuyor

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, 'Anomik erkek: Toplumsal sarsılmayla gelen erkek şiddeti' başlıklı bugünkü yazısında erkek şiddetine değindi.

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi adına oluşturulan 'İstanbul Sözleşmesi'ni eleştiren Yıldırım, sözleşmenin kadına şiddeti 'ikinci plana attığını' söyleyerek "İstanbul Sözleşmesi, temelde kadına yönelen şiddeti önlemek için hazırlanan bir proje güya. Ancak biz onunla daha fazla cinsiyet eşitliğini, gay ve lezbiyenliği tartıştık. Çünkü o projeden gündemi oluşturanlar bu gruplar oldu. Kadına uygulanan şiddet ikinci plana atıldı" ifadelerini kullandı.

'MESELE DAHA DERİN'

Yıldırım, şiddet eylemlerine yönelik yasal yaptırımları da yorumlayarak, kadına şiddete yönelik kanunların 'tek başına bir hiç olduğunu' öne sürdü ve "Tanzimat kafasıdır bu. Türk modernleşme ufkunun darlığı. Bir kanun çıkar ve sonra tüm sorunlar çözülsün! O nedenle bizde bütün meselelerde hukukçular önde. Siyasetten sağlığa kadar bu böyledir. Oysa kanun tek başına bir hiçtir. Mesele daha derin" dedi.

'KADINA GÜZELLEMELER ÇEKMEK ÇÖZÜM DEĞİL'

Yıldırım'a göre şiddet olaylarını meydana getiren sebepler şu şekilde:

"Yaptığımız tek şey var: Erkeklere küfretmek ve kadınlara yüceltmeler çekmek. Bütün medya bunu yapıyor. Bir sosyal terapi yaşıyoruz. İşlenen suçların ürettiği acılar, bu sosyal terapistlerle bir süre diniyor. Oysa küfretmek ve kadına güzellemeler çekmek çözüm değil. Kadına tanrısal yüceltmeler de yapsak sonuç değişmez. Çünkü sorun kadına yönelik düşüncelerle sınırlı değil. Sorunun temeli kadının ve erkeğin içinde konumlandığı toplumsal yapının sarsılmaları, dalgalanmaları ve kaotik dönüşümleri ile alakalı. Erkek alkolizme ve madde bağımlılığına yöneliyorsa ya da iş ve saygınlık kaybına uğruyorsa oradan şiddet yükseliyor. Erkek, içine girdiği acizlik karşısında şiddete başvuruyor. Erkek ikincil, işe yaramaz, terk edilmiş, hayatı elinden alınmış hissediyorsa şiddete başvuruyor. Erkek işsiz, evirip çeviremeyen, ailesine bakamayan ve eşine sahip çıkmayan olunca şiddete başvuruyor."

Kadına yönelik şiddetin 'değerlerin ve ilişkilerin sarsılması' sonucunda yaşandığını iddia eden Yıldırım'ın yazısının ilgili bölümü ise şu şekilde:

"Kadına yönelen şiddet de bir toplumsal sarsıntılarla gelen anomik durum. Erkeğin bu sarsıntılarla anomik duruma düşme hali. Köklü toplumsal kurumların, değerlerin ve ilişkilerin sarsılmasıyla erkeğin içine girdiği bunalım. Şiddet de bu yapısal sarsılma ile gelen erkek kimliğinin içine girdiği çaresizlik ve bunalımdan doğuyor. O nedenle çok hızlı bir biçimde odak araştırmalar yapmalı ve bu sarsıntıları doğuran nedenleri ortadan kaldıracak politikalar üretmeliyiz."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yeni şafak yazarı kadına şiddet erkek kimliğinin içine girdiği çaresizlik bunalımdan doğuyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis
14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis
Bakanlık açıkladı! Bu ürünleri kullanmayın... İnsan sağlığını tehdit eden firmalar açıklandı
Bakanlık açıkladı! Bu ürünleri kullanmayın... İnsan sağlığını tehdit eden firmalar açıklandı
Boşandığı eşini öldüren zanlı: Tek suçum onu fazla sevmemdi
Boşandığı eşini öldüren zanlı: Tek suçum onu fazla sevmemdi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim