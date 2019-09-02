Yeni Okul Dönemine İyi Bir Başlangıç İçin 9 Öneri

“Uyumadan 5 sayfa daha kitap oku” gibi cümleler çocuğun motivasyonunu düşürüyor

Yaz tatilinin son günlerinde ev gündeminin temel maddesi okul konuları olur. Anne ve baba, ödevleri, testlerin yapılıp yapılmadığını, gerekli özetlerin çıkarılıp çıkarılmadığını yakın takibe alır. Üstelik bu konular henüz okul başlamadan çocuklara sık sık hatırlatılır. Tüm bunların çocuklar üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu unutulmamalı ve şu cümleleri kurmaktan mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır:

"Kahvaltıdan sonra hani derse oturacaktın?”

“Uyumadan önce bari 5 sayfa daha okusaydın”

“Oku çocuğum, hadi ama yetişmeyecek bak göreceksin”

Ev ödevi yapılırken ailelerin dikkat etmesi gereken 9 kural

Okul başarısının yüksek olmasında günlük ders programının tekrarı ve ödevlerin düzenli yapılması şüphesiz önemlidir. Ancak uzun bir yaz tatili döneminden sonra çocuk için eğlenceden ve oyundan kopmak hiç kolay olmayacaktır. Bu nedenle çocukların masa başına oturup çalışması için aile desteğine ihtiyaç olabilir. Çocuğa ev ödevinde destek olmak ancak tüm ayrıntılara asla müdahale etmemek gerekir. İşte çocuklarda ev ödevi yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar: