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Yeni Okul Dönemine İyi Bir Başlangıç İçin 9 Öneri

Çocuklu ailelerin gündemi yaz tatilinden okul hayatına dönüyor. Okulların açılma sürecinde okula kayıt ve kıyafet-kırtasiye alışverişi telaşında olan ailelerin akıllarındaki en önemli konu yine çocukların başarılı bir eğitim dönemi geçirmesi oluyor. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk-Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Leyla Alkaş, yeni eğitim dönemine iyi bir başlangıç için ailelere önerilerde bulundu.

Yeni Okul Dönemine İyi Bir Başlangıç İçin 9 Öneri

Çocuklu ailelerin gündemi yaz tatilinden okul hayatına dönüyor. Okulların açılma sürecinde okula kayıt ve kıyafet-kırtasiye alışverişi telaşında olan ailelerin akıllarındaki en önemli konu yine çocukların başarılı bir eğitim dönemi geçirmesi oluyor. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk-Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Leyla Alkaş, yeni eğitim dönemine iyi bir başlangıç için ailelere önerilerde bulundu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:57
Yeni Okul Dönemine İyi Bir Başlangıç İçin 9 Öneri

“Uyumadan 5 sayfa daha kitap oku” gibi cümleler çocuğun motivasyonunu düşürüyor

Yaz tatilinin son günlerinde ev gündeminin temel maddesi okul konuları olur. Anne ve baba, ödevleri, testlerin yapılıp yapılmadığını, gerekli özetlerin çıkarılıp çıkarılmadığını yakın takibe alır. Üstelik bu konular henüz okul başlamadan çocuklara sık sık hatırlatılır. Tüm bunların çocuklar üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu unutulmamalı ve şu cümleleri kurmaktan mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır:

  • "Kahvaltıdan sonra hani derse oturacaktın?”
  • “Uyumadan önce bari 5 sayfa daha okusaydın”
  • “Oku çocuğum, hadi ama yetişmeyecek bak göreceksin”

Ev ödevi yapılırken ailelerin dikkat etmesi gereken 9 kural

Okul başarısının yüksek olmasında günlük ders programının tekrarı ve ödevlerin düzenli yapılması şüphesiz önemlidir. Ancak uzun bir yaz tatili döneminden sonra çocuk için eğlenceden ve oyundan kopmak hiç kolay olmayacaktır. Bu nedenle çocukların masa başına oturup çalışması için aile desteğine ihtiyaç olabilir. Çocuğa ev ödevinde destek olmak ancak tüm ayrıntılara asla müdahale etmemek gerekir. İşte çocuklarda ev ödevi yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar:

  • Çocukla günün hangi saati hangi ödevin yapılacağı programlanmalıdır.
  • Misafirin az olduğu, öğlen güneşinde eve kapanıldığı sakin saatler tercih edilmelidir.
  • Diğer çocukların da (kardeş, komşu ve kuzenler) aynı saatte ödev yapması iyi olur.
  • Çocuğun ödev yaptığı saatlerde evdeki yetişkinin de kitap, dergi okumak gibi sakin bir etkinlik yapması uygundur.
  • Ödevin her anına müdahale etmek çocuğun yaratıcılığını bitireceği için kaçınılmalıdır.
  • Ödev yaratıcı ve kişisel deneyimler üzerine olursa hem eğlenceli hem de renkli olacaktır. Örneğin tatilde ilk kez gördüğü bir beldeyi anlatması, gittiği memleketinin doğasını, orada yetişen ürünleri, yerel malzemeleri tanıtması güzel olacaktır.
  • Çocuklardan deneyimlerini yazması istenebilir. Gittiği müzenin giriş-çıkış saati, ulaşım bilgileri, ilginç eserleri hikaye etmesi, efsaneleri yazması kompozisyon yeteneğini artıracaktır.
  • Hayvan, bitki yetiştirmek, çocuk oynatmak, bunları yaparken ki deneyimleri paylaşılabilir. Yeni öğrendiği yüzme, atlama, dalma, tırmanma, enstrüman çalma, yeni bir dil, yeni bir alfabe, yelken kursu gibi bir etkinlikten bahsetmesi diğer çocukları da motive edecektir. Özellikle etkinlik sırasındaki hisleri; korkusu, heyecanı, zorlanması, sıkılması, utanması, vaz geçmeyi düşünmesi, cesaret toplamak için yaptıkları, bireysel deneyimlerini samimi olarak dile getirmesi kendini ifade etmesini geliştirecektir.
  • Deneyimlerini belgesel gibi videoya almak, fotoğraflamak, hikayelendirmek, tatmaları için yiyecekleri sınıfa getirmek ve hep beraber paylaşıp, öğretmek, okulun ilk haftasını bunlarla geçirmek faydalı olacaktır.

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