Yeni metrobüsler test sürüşüne başladı: Kapasite artıyor

Her gün 1 milyon İstanbulluyu taşıyan metrobüs, duraklardaki izdiham haberleriyle gündemden hiç düşmüyor. Özellikle Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs sistemindeki aksaklıkların çözüme kavuşması için yeni projeler üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

O projelerin en önemli ayağını ise yeni metrobüs araçları oluşturuyor. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, test sürüşüne başlatan yeni metrobüs araçlarını İBB Trafik Ulaşım Komisyonu üyesi Dr. Suat Sarı’ya sordu.

290 yolcu kapasiteli

İran orjinli bir firmanın Bursa'da ürettiği Akia marka araç test sürüşüne başladı. Sarı, yolcu memnuniyeti olursa araçların siparişi verilerek Bursa'da üretimine başlanacağını söyledi. Şu anda kullanılan metrobüsler 160-165 yolcu kapasiteli. Yeni metrobüsler ise 290 yolcu kapasiteli olacak. Sarı, çift körüklü otobüslerin kapasitesi itibariyle 3 yıl metrobüs yoğunluğunu alabileceğini ifade ederek, "Şu anda test edilen araç dizel. Ancak firma elektrikli de üretim yapabilir. Metrobüsün mutlaka elektrikli olması gerekir. Araç test ediliyor. En az 100 seferde denenmeli” diye konuştu.

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