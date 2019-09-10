Yeni kurulan bir televizyon kanalında çalışmak ister misiniz ?

Yeni kurulan, “ Haber Ağırlıklı “ bir kanalın, “ Haber Merkezi “ için, aşağıdaki özelliklere sahip elemanlar aranmaktadır.

Eğer aşağıda yazılı özelliklere sahip olduğunuza inanıyorsanız, lütfen CV’nizi

ikgazeteci@gmail.com

adresine yollayın. Hangi posizyona başvurmak istiyorsanız, lütfen açıklama kısmına sadece onu yazınız. Muhabir ya da kameraman gibi.

Bakın, bu çok önemli. Açıklaması boş kalan, ya da başka şeyler yazılan e-mailer anında silinecektir. Eğer birden fazla pozisyona başvurmak istiyorsanız, sözgelişi hem muhabir hem de editör pozisyonuna başvurmak istiyorsanız, CV’nizi iki ayrı mailde birine muhabir, diğerine de, editör açıklaması yazarak yollayın.

Başvurular 30 Eylül tarihine kadar yapılabilir. Çalışma yeri Levent İSTANBUL

EDİTÖR

· En az 15 yıl mesleki, en az 5 yıl ana haber editörlük deneyimi olmak.

· Muhabir kökenli olmak.

· Gerektiğinde, sabah haberlerinde de görev alabilmek için, 00:00-10:00 vardiyasında çalışabilmek.

· Digital Yayın sisteminde daha önce en az 3 yıl çalışmış olmak.

· Tercihen İngilizce bilmek.

REDAKTÖR

· En az 10 yıl mesleki, en az 5 yıl ana haber editörlük deneyimi olmak.

· Muhabir kökenli olmak.

· Gerektiğinde, sabah haberlerinde de görev alabilmek için, 00:00-10:00 vardiyasında çalışabilmek.

· Digital Yayın sisteminde daha önce en az 3 yıl çalışmış olmak.

· Tercihen İngilizce bilmek.

MUHABİR

· En az 5 yıl mesleki, en az 3 yıl ana haber editörlük deneyimi olmak.

· Gerektiğinde, sabah haberlerinde görev alabilmek için, 00:00-10:00 vardiyasında çalışabilmek.

· Digital Yayın sisteminde daha önce en az 2 yıl çalışmış olmak.

· Gerektiğinde Produktör olarak çalışabilmek

· Tercihen İngilizce bilmek.

SPİKER

· En az 5 yıl haber kanalında ekran deneyimi olmak.

· Gerektiğinde, sabah haberlerinde de görev alabilmek için, 00:00-10:00 vardiyasında çalışabilmek.

· Perfore yapabilmek.

· Prompter kullanmadan haber sunabilmek.

· Gerektiğinde, prodüktörlük yapabilmek.

· Tercihen İngilizce bilmek.

KAMERAMAN

· En az 3 yıl haber kanalı deneyimi olmak.

· Tercihen İngilizce bilmek.

YAPIMCI

· En az 5 yıl haber programı deneyimi olmak. Programın A’dan Zye, her şeyinin sorumluluğunu alabilmek.

· Gerektiğinde, sabah haberlerinde de görev alabilmek için, 00:00-10:00 vardiyasında çalışabilmek.

· Tercihen muhabir kökenli olmak.

· Tercihen İngilizce bilmek.

GÖRSEL YÖNETMEN

· En az 5 yıl, bir haber kanalında, görsel yönetmen ya da yardımcısı olarak çalışmış olmak.

· Kanalın tüm ekran grafikleri ile tanıtım ve jeneriklerini üstlenecek yaratıcılıkta olmak.

· Tercihen grafik makinalarını kullanabilmek.

· Tercihen İngilizce bilmek.

GRAFİK OPERATÖRÜ

· En az 5 yıl grafik operatörü deneyimi olmak.

· Ez az 3 yıl haber kanalı deneyimi olmak.

· “ After Effect “ programını çok iyi kullanabilmek.

· Yaratıcı olmak.

· Tercihen İngilizce bilmek

EDIUS OPERATÖRÜ

· En az 3 yıl grafik operatörü deneyimi olmak.

· Ez az 1 yıl haber kanalı deneyimi olmak.

· “ Edius “ programını çok iyi kullabilmek.

· Yaratıcı olmak.

· Tercihen İngilizce bilmek

STAJYER

· Son 2 yılda üniversite mezunu olmak.

· En az toplam 3 ay TV kanallarında staj yapmış olmak.

· Gerektiğinde, sabah haberlerinde de görev alabilmek için, 00:00-10:00 vardiyasında çalışabilmek.

· Tercihen İngilizce bilmek

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