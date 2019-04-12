Yeni Gözde Meslek !Ayda 10 Bin Euro Maaş Mümkün!

Aşçılık son dönemlerin yükselişte mesleği olarak göze çarpıyor. Özellikle yurtdışında çalışan şef aşçıların kazançları dudak uçuklatacak cinsten. Lüks tatil bölgelerinde 10 Bin Euro’luk gelir oldukça sıradan. Bazı aşçıların aylık maaşları bu tutarın 5 katını bile geçebiliyor. Peki gençler nasıl şef aşçı olabilirler? Şef aşçı olmak kolay mı? İşte sizler için derlediğimiz haberimiz!

İnsanlık tarihi var oldukça kaybetmeyecek veya her zaman iş yapacak en önemli sektör tabii gıda. Gelecekte bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz şekilde kapsülle beslenme çıkana kadar (ki ona da şef aşçı gerekecektir) şef aşçılar her daim baş tacı olacaklar. Tarihten bugüne aşçılık hem çok önemli hem de çok zorlu bir meslek. İnsanların en temel ihtiyacı olan beslenmeye ilişkin uzmanlaşma ve sürekli öğrenme isteyen bir alan.

Peki nasıl aşçı olabiliriz?

Kendinizi geliştirmeye ve farklı kültürlere ait yemekleri öğrenmeye meraklı olmalısınız.

Aşçılıkla ilgili tabii ki okullarına giderek burada eğitim almak en doğrusu ancak bunun yanında sürekli okumak ve bilmediğiniz yemekleri denemek sizler için avantaj olacaktır. Bu işin okulunu okuyanlardan neredeyse işsiz kalan yok. Türkiye’nin dört bir yanında restoranlar eğitimli ve bilgili personel istihdam ediyorlar. Çünkü müşteri memnuniyeti her şeyin önünde. Alaylı da olabilirsiniz ama tavsiyemiz okulunu okumanız.

Haricen imkanınız varsa önemli şeflerin kurslarına gitmeniz yararınıza. Burada öğreneceğiniz tekniklerle meslekte birkaç adım öne geçeceksiniz.

Stresli ortamlara karşı dayanıklı olmalısınız. Mesleğe başladığınızda belki de dünyanın dört bir yanından liderleri, starları siz doyuracaksınız. Bu nedenle hassas ve titiz bir çalışma ortamına ihtiyacınız olacak. Tüm ekip ister istemez stresli çalışacak. Bu duruma kanıksamış olmanız faydanıza.

Mutlaka çeşitli mutfakları tecrübe edebileceğiniz yerlerde çalışmalısınız. Türkiye’nin dört bir yanı bu imkanla dolu. Dünya mutfağının birçoğunu ülkemizde test etmeniz mümkün. Ve dünyanın en iyi şeflerinden birçoğuyla da ülkemizde tanışmanız veya onlardan eğitim almanız mümkün. Bu avantajı mutlaka kullanmalısınız. Çalıştığınız yerlerde bir konuda iyi olmak yerine birçok ayrı mutfağa hakim olabilecek performans gösterin. Bugün yorulabilirsiniz ama ileride çok önemli bir mesleğiniz olacağını unutmayın.

Ortalama bir kazanca ve seviyeye ulaştıktan sonra mutlaka başka ülkelere giderek oralardaki yemek kültürlerini öğrenmek için gereken neyse yapmakta fayda var. Araştırırsanız yurtdışında aşçıların iş bulma olasılığı çok kolay. Ayrıca çok iyi maaşlar alıyorlar. Bunu değerlendirin. Yurtdışına çıkmaktan korkmayın.

İngilizce şart! Gerçekten çok iyi kazanan bir şef olmak amacınız varsa iyi derecede İngilizce öğrenmeye çalışın. Dil olmadan da olur elbette ama kariyerin zirvesini hedefliyorsanız dil bilmek sizi ileri götürür.

Peki ne kadar kazanabiliriz?

Aşçıların aylık maaşları her zaman normal çalışanlardan daha yüksektir. Tahsil durumunuz, dil bilginiz, dünya mutfağına hakimiyetiniz gibi ayrıntılar maaşınızı etkiler. Ancak şu net ki Yurtdışında Türk aşçı olmak daha fazla kazanç getiriyor. Çünkü ülkemize gelen turistlerden de anlayacağınız üzere Türk yemekleri gerçekten çok beğeniliyor. Bunun yanına dünya mutfağından esintileri de eklediğinizde sizleri çok ciddi maaşlar bekliyor demektir. Özellikle turistik Arap ülkeleri bu konuda oldukça gösterişli maaşlar veriyorlar. 10 bin Euro’dan başlayan maaşlar çok daha yukarıları görebiliyor. Bazı şeflerin maaşlarının çalıştığı otelde Genel Müdürden bile daha fazla olabildiği malum.

Yaptığınız iş ne olursa olsun istediğiniz ve benimsediğiniz bir iş olmalı.

“Sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyu çalışmazsınız.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA