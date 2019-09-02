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Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken velilerin aklında aynı soru var: Okullar gerçekten güvenli mi?

Son yıllarda yaşanan bazı olaylar, okul güvenliği konusunda velilerin kaygılarını artırdı. ISS Proser, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının arifesinde en değerli hazinemiz çocuklarımızın emanet edildiği okulların güvenliği hakkında önemli bilgiler verdi.

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken velilerin aklında aynı soru var: Okullar gerçekten güvenli mi?

Son yıllarda yaşanan bazı olaylar, okul güvenliği konusunda velilerin kaygılarını artırdı. ISS Proser, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının arifesinde en değerli hazinemiz çocuklarımızın emanet edildiği okulların güvenliği hakkında önemli bilgiler verdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:06
Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken velilerin aklında aynı soru var: Okullar gerçekten güvenli mi?

Okullardaki güvenlik uygulamaları planlanırken, çocukların kendilerini aynı zamanda rahat ve sıcak bir ortamda hissetmeleri oldukça önemli. Bir anlamda okul güvenliğindeki yenilikçi yaklaşımlar, çözümleri de beraberinde getiriyor. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Gerçekten okullarda güvenliği tam anlamıyla sağlamak mümkün mü?

OKUL GÜVENLİĞİNİN 4 TEMEL UNSURU

SAHA ÇALIŞMASI: Okullarda güvenliği sağlarken sahada aktif bir şekilde yer almak gerekiyor. Okullardaki büyük ya da küçük tüm etkinliklere katılan güvenlik personelleri sayesinde öğrencilere ve velilere desteğin kesintisiz devam etmesi olanağı doğuyor.

HASSASİYET: Görevli çalışanların öğrencilerin yaş gruplarına göre hassasiyetlerini göz önünde bulundurup buna göre pozisyon alması da pedagojik açıdan büyük önem taşıyor. Hasta ya da engelli öğrencilerin sürekli takip edilerek sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarının temel amaç olarak belirlenmesi gerekiyor.

KONUMLANDIRMA: Görev konumlandırması da okul güvenliğinin başı çeken başlıkları arasında yer alıyor. Güvenlik personellerinin tecrübelerine göre okulların en yoğun olduğu gündüz vardiyasında sabit sorumlu personel olarak hizmet sunması, okula gelen tüm veli ve öğrenciler ile yakından ilgilenilmesini ve böylece onların kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ: Doğru çalışan seçiminde izlenen titiz süreç de, okul güvenliğini daha sağlıklı kılıyor. Güvenlik personellerinin işe alım aşamasından itibaren uygun özelliklere sahip olup olmadıklarının ayrıntılı bir şekilde sorgulanması gerekiyor. Saygılı, doğru mesafeyi koruyan, uygun davranışlar sergileyen, tanımlanmış prosedürlere uyan, bu konuda eğitim almış, bunlara ilişkin operasyonel üst kontrolleri tam ve hassas olayların doğru şekilde bildirimini sağlayan personeller avantajlı duruma geçiyor. Ayrıca görev yapacak kişilerin sosyal zekaya sahip, iletişimi kuvvetli, kendini ifade etme yeteneği olan, aile ortamına sahip, kötü alışkanlıkları olmayan adaylar arasından seçilmesine de mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor.

GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ, GÜVENLİ GELECEK

Hayati önem taşıyan okul güvenliği konusunda fark yaratan hizmetler sunan ISS Proser’in Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürü Atilla Aydemir de yeni eğitim-öğretim dönemi yaklaşırken personel donanımının ve eğitimin bu konuda kilit rol oynadığını belirterek şunları söyledi: “Çocuklarımızın günün büyük bir kısmını geçirdikleri okullarda güvenliği tam anlamıyla sağlamak için personel eğitimlerimize çok yoğun emek harcıyoruz. Genel eğitimlerin yanı sıra her ay ISS Mükemmeliyet Merkezi tarafından hazırlanan eğitimler, okullarda görev yapan personellerin tümüne veriliyor. Bunun yanı sıra yılda dört geniş çaplı toplantı düzenlenerek tüm güvenlik personellerinin katılımı sağlanıyor. Bu toplantılara ISS Proser tarafından okul yöneticileri de misafir olarak davet ediliyor.

Denetim mekanizması da bu süreçte eksiksiz işliyor. Personelin kılık kıyafet, kişisel bakım ve diğer prosedürlere uyup uymadığı farklı setler ile gündüz ve gece denetlenerek sürekli hazır halde olmaları sağlanıyor. Denetim sonuçları ilgili kurumlarla da paylaşılıyor. Genel itibariyle ise güvenlik personelleri, çocukların muhtemel suistimallere karşı korunmaları ve buna dair uygun tedbirlerin hayata geçirilmesi için kişi veya gruplara daha fazla dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğinin bilincinde olarak görevlerini yürütüyor.

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