İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Kağıthane'de Muhtarlarla bir araya geldi. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada "8 bin bekçi alımı daha yapacağız" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sonrasında Bakan Soylu'nun geçtiğimiz günlerde başvuruları tamamlanan 8 bin bekçi alımını mı yoksa 2019 yılı içerisinde yapılacak bir başka 8 bin bekçi alımını mı işaret etti net anlaşılamadı. Bu noktada KPSS CAFE olarak bu sorunun cevabını arayan adaylar için bu haberi hazırladık.

Kağıthane'de muhtarlarla bir araya gelen içişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”8 bin bekçi daha alacağız. Sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz" dedi. Soylu ayrıca, İstanbulun dünyanın en temiz 3'üncü metropolü olduğunu belirtti.

BAKAN SOYLU "8 BİN BEKÇİ DAHA ALACAĞIZ" DEDİ

Soylu, “Türkiye'de 21 binin üzerinde bekçi var ve bunların 4 bin 200'ü İstanbul'da ve 8 bin bekçi daha alacağız. Bir taraftan sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz. Bunları merkezlerimizle, karakollarımızla entegre ederek bir mahallede bir semtte ne olduğunu, güvenlik ve asayiş konusunda hangi önlemleri alacağımızı takip eden yeni bir sistem ve anlayışı oluşturma anlamındaki irademizi ortaya koyuyoruz.

YENİ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

Bakan Soylu bekçi alımları ile ilgili ayrıntıları paylaşırken, 8 bin bekçi alımı daha yapılacağını ifade etti. Bakan Soylu'nun bahsettiği 8 bin bekçi alımı geçtiğimiz günlerde başvuruları tamamlanan 8 bin bekçi alımı içindir. Bu bazı haber sitelerinde 8 bin daha bekçi alınacağı şekilde ifade edildi.

Bizim de yaptığımız Bakandan Müjdeli Haber: '8 bin bekçi daha alacağız' haberi yanlış yorumlanmış olabilir.

2019'da BAŞKA BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

Yeni bekçi alımı yapılacak mı sorusuna cevap verebilmek için alınan 8 bin bekçi başvurularının tamamlanması, sonuçlanması ve bu bekçilerin eğitimlerini tamamlası gerekiyor. Bilindiği üzere POMEM'ler hem bekçiler hem de polisler eğitim görüyor. Bu eğitim süreleri dikkate alındığında en erken bekçi alımının 2019 sonuna kadar olmayacağını söyleyebiliriz.

Ancak Bakan Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bekçi alımlarından sonraki işlenen suç oranlarının düştüğünü ve vatandaşların bekçilere teveccüh gösterdiğini her ortamda ile getiriyorlar. Bu minvalde 2019 yılı sonunda ve 2020 yılında yeni bekçi alımları yapılacaktır.

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