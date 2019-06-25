yeni askerlik sistemini düzenleyen askeralma kanunu teklifi yasalaştı

Askerlik düzenlemesi kanun teklifi ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta toplamda 63 madde ile geçici 1. madde kabul edilirken, gözler Meclis'e çevrilmişti. Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. 65 maddelik ilgili kanun teklifi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin 335 oyu ile kabul edildi. Edinilen bilgiye göre ise, 130 bin asker erken terhis olacak.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bilindiği gibi, yeni düzenleme neticesinde bedelli kalıcı hale getirilecek. Henüz vatani görevini tamamlamamış olan yüz binlerce genç ise 'Bedelli askerlik fiyatı ne kadar olacak?' sorusu ile araştırmalarını yapıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ücreti duyurmuş ve tartışmalara son noktayı koymuştu.

Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte adım adım son dakika gelişmeleri ve merak edilen ayrıntılar...

YENİ SİSTEM NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda; geçen hafta görüşmeleri tamamlanan ve 1927 yılından beri ilk kez köklü değişiklik yapılan Askeralma Kanunu'nun tümü üzerindeki oylamalar yapıldı. Kanunun, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekili oyları kabul edildi. Askeralma Kanunu'nun, daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na gönderilerek onaylanması ve Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanması bekleniyor.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞTÜ!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik hizmeti yapacak. Askerlik hizmeti; yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, Cumhurbaşkanı belirleyecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamayacak.

İsteyen erbaş ve erler, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6 aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi düzenlenecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca yürütülecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenecek.

Milli Savunma Bakanlığı, yedek subay ve yedek astsubay yetiştirme sürelerini belirleyecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

Kanunda tespit edilen esaslar dışında muvazzaflık hizmetini yapmadıkça veya yapmış sayılmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağı dışına çıkarılamayacak.

Genelkurmay Başkanlığı, TSK'nin ihtiyaç miktarını ve tahsis oranını Milli Savunma Bakanlığına bildirecek. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılacak.

- YEDEK SUBAY SEÇİMİ

4 yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile dengi kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, TSK'nin ihtiyaç miktarı yedek subay adayı olarak ayrılacak.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek subay miktarından fazla olan yükümlülerden, istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini yedek astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek subay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

- YEDEK ASTSUBAY SEÇİMİ

TSK'nin ihtiyacı kadar yedek astsubay adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve yetkili makamlarca dengi yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçilecek.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

ERKEN TERHİSLER NE ZAMAN OLACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yasa teklifi kapsamında öne çıkan en önemli başlıklardan bir diğeri ise erken terhisler. Şu anda TSK bünyesinde vatani görevini yerine getirmekte olan binlerce genç, 'Erken terhis ne zaman başlayacak?' sorusu etrafında aramalarını şekillendiriyor. İlgili yasa teklifini kabul edilmesi akabinde Başkan Erdoğan'ın onayı ile yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Kanunun Resmi Gazete'de de yayımlanması akabinde erken terhislerin başlaması bekleniyor. Tarih hakkında net bir bilgi bulunmazken, 6 ayını tamamlamamış olan erlerin erken terhislerin Temmuz ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan'ın konuya yönelik sözleri şu şekilde;

Gerek Milli Savunma Bakanımızın, gerek diğer arkadaşların bilgilendirmeleriyle bu süreç hızlı bir şekilde geçiştirilecek. Rakamlar üzerinde konuşanlar oluyor '30 bin lira fazla oldu'. El insaf. Bu gelen rakam ile bir defa bütün o ödenen aylıklar, maaşlar buradan ödeniyor. Böyle bir şey yoktu bugüne kadar. Askere ödenecek olan bütün harçlıklar, bugüne kadar yapılmayan şeylerdi. Şimdi bunlar yapılacak. Bunlar, iş ve istihdam noktasında sıkıntı olanlar için aileye harçlık olarak gelmiş olacak. Bunun çok isabetli, hayırlı bir adım olduğuna inanıyorum. Dersimize iyi çalıştık. Hayırlı olsun.

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