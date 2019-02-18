Yeni Askerlik Sisteminde Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Olma İmkanı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni askerlik sistemine ilişkin taslak çalışmanın detaylarını paylaştı. Yeni askerlik sistemi aslağına göre, bedelli askerlik kalıcı hale getirilecek. 30 gün zorunlu askerlikten sonra para ödemeyenler 5 ay daha zorunlu askerlik yapacak. Dileyen vatandaşlar maaş alarak 6 ay daha askerliğe devam edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de düzenlediği mitingde taslak aşamasında olan yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazırlanan taslağa göre, tüm erkekler 1 ay zorunlu askerlik yaptıktan sonra, isteyen vatandaşlar “bedelli askerlik” hakkı kullanacak ve parasını ödeyerek askerlik hizmetinin kalan kısmından muaf olacak. Para ödemeyen vatandaşlar ise 5 ay daha zorunlu askerlik yapacak.

Bu sürenin sonunda isteyenlere altı ay da maaş alarak askerlik yapma imkanı tanınacak.

Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamalarını özetledik;

Meslek yüksekokulu mezunlarına da yedek subaylık yolu



Yeni sistemde lisans ve lisansüstü için ordumuzun ihtiyacına göre, belirlenecek sayıda, 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için de ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz.

Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere, iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek.

Mevcut sistemde sadece üniversite ve üstü mezunlar 6 aylık zorunlu askerliği 12 ay yedek subay olarak yapabiliyor.

6+6

Lise ve altı mezunları için ve diğer eğitim gruplarından isteyenler için 6 ay + 6 aylık bir askerlik uygulaması getiriyoruz.

1 aylık eğitimini tamamlayıp, 5 aylık kıta görevini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Askerliğe devam etmek isteyenler ise 6 ay süre ile maaşlı olarak görev yapacak.

Mevcut sistemde, zorunlu askerlik üniversite mezunları için 6 ay, üniversiteden mezun olmayanlar için ise 12 ay.

Sözleşmeli er ve erbaş kadroları

Bu 12 aylık görevin bitiminde arzu edenler sözleşmeli er ve erbaş kadrolarına müracaat edebilecek.

Mevcut sistemde de zorunlu askerliği bitirenlerden isteyenler sözleşmeli er ve erbaş kadroları için müracaatta bulunabiliyor.

Kalıcı bedelli askerlik

Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hâle getiriyoruz. İkide bir çıkacak mı, çıkmayacak mı? Böyle bir şey olmayacak. İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek.

Bedelliler 1 aylık eğitimin ardından terhis edilecek. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek.

Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak.

Gençlerimiz için askerlik yük olmaktan çıkıyor. Askere giden gencimiz bedelini ödeyip kısa sürede işinin başına geri dönecek veya maaşlı olarak görevini sürdürecek. Bu çalışma henüz taslak aşamasında.

Bugüne kadar bedelli askerlik

İlk olarak 1987 yılında çıkartıldı. 18 bin 433 kişi bedelli askerlik yaptı. (40 yaş üstü – 15 bin Mark)

1992'de 35 bin 111 kişi bedelli askerlik yaptı. (40 yaş üstü – 15 bin Mark)

1999'da 72 bin 290 kişi bedelli askerlik yaptı. (26 yaş üstü – 15 bin Mark)

2011'de 69 bin 073 kişi bedelli askerlik yaptı. (30 yaş üstü – 30 bin TL)

2014'te 203 bin 824 kişi bedelli askerlik yaptı. (27 yaş üstü – 18 bin TL)

2018'de 635 bin 582 kişi bedelli askerlik için başvurdu. (25 yaş üstü - 15 bin TL)

Doğruluk Payı verilerine göre, 1987, 1992 ve 2011 bedelli askerlik uygulamalarının gerekçesi, biriken kaçak-saklı-bakaya konumundakilerin sayısının eritilmesi olarak açıklanırken, 1999’da Gölcük depreminin getirdiği mali yükün hafifletilmesi, 2014’te ise TSK’nin savunma teknolojisi ihtiyaçlarının giderilmesi için bedelli askerlik yasası çıkartıldı.

Bedelli askerlik uygulamasından 1987’de toplam 100 milyon Alman Markı, 1992’de 168 milyon alman Markı, 1999’da 1 milyar 66 milyon Alman Markı, 2011’de 2 milyar 230 milyon TL, 2014’te 3 milyar 668 milyon TL gelir elde edildi.

Kaynaklar; Doğruluk Payı - Bianet - Haber Türk , Hürriyet

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