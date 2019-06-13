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"Yeni askerlik sisteminde Suriyeliler de TSK'ya girebilecek"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, askerlik kanun teklifinin 43. maddesini eleştirerek “Sığınmacı Suriyeliler TSK’da görev almasın” dedi.

"Yeni askerlik sisteminde Suriyeliler de TSK'ya girebilecek"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, askerlik kanun teklifinin 43. maddesini eleştirerek “Sığınmacı Suriyeliler TSK’da görev almasın” dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:24
"Yeni askerlik sisteminde Suriyeliler de TSK'ya girebilecek"

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı ve İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu, askerlik kanun teklifindeki önemli bir detaya dikkat çekti. Teklifin 43. maddesi ile sonradan Türk vatandaşı olanlar askerlik çağı geldiğinde Türk Ordusu'nda silah altına alınacak.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Dervişoğlu, “Bugüne kadar 76 bin Suriyeli Türk vatandaşı oldu. Bu madde ile sonradan Türk vatandaşlığına geçirilen çok sayıda Suriyeli de TSK'ya dahil edilecek'' dedi. Musavat Dervişoğlu, Meclis'te “Suriyeli endişesini'' şöyle sürdürdü:

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı 4 milyona yaklaştı. Arap devletleri Suriyelileri ülkelerine geri gönderme amacı güderken biz onları asker yapacak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 76 bin 443 Suriyeliye vatandaşlık verdik.

Bugün kendi vatanlarını terk ederek savaştan kaçmış ve Türkiye'de ikamet eden askerlik çağındaki Suriyeli sığınmacı sayısı 1 milyona yakındır. Bu madde ile birlikte kendi memleketine faydası olmamış savaş kaçkını bu güruhun Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde muhtemel görevler almasının önüne geçilmelidir.

Milyonlarca Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık payesi verip, onları TSK'nın içine yerleştirebilecek, Cumhuriyet'in muhafazası görevini üstlenmiş ordumuzu selefi çizgiden gelmiş Suriyelilerle yozlaştırmak olamaz. Böyle bir niyet gizli ya da açık kabul edilemez.”

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü

Son Güncelleme: 13.06.2019 17:29
Anahtar Kelimeler:
yeni askerlik sisteminde suriyeliler tsk ya girebilecek
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