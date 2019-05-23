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Yeni Askerlik Sisteminde Neler Var? İşte Videolu Anlatım!

Yeni askerlik sistemine ilişkin bir video paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonelleşeceğini söyledi.

Yeni Askerlik Sisteminde Neler Var? İşte Videolu Anlatım!

Yeni askerlik sistemine ilişkin bir video paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonelleşeceğini söyledi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 17:39
Yeni Askerlik Sisteminde Neler Var? İşte Videolu Anlatım!

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili bir mesaj yayınladı. 

Altun paylaşımında, "Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak, eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanacak. Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK'da istihdam edilebilecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek. En önemlisi TSK profesyonelleşecek" ifadelerine yer verdi.

Mehmetçik görüntülerinin yer aldığı video 'Yeni askerlik sisteminde amaç ne?' sorusuyla başlıyor ve amaçlar şöyle sıralanıyor:

  • Askerlik yükümlülerinin hizmet sürelerinde eşitlik.
  • Asker alma kanunundaki eğitimli-eğitimsiz ayrımına sebep olan sistemin ortadan kaldırılması.
  • İnsan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılması.
  • Öğrenim hakkının askerlik nedeniyle kesintiye uğramaması.
  • Zorunlu askerlik görevinde başarılı olanların TSK'de istihdam edilmesi.
  • Bedelli askerlik sisteminin kalıcı hale getirilmesi.
  • TSK'nın profesyonelleşmesi.
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