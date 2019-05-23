Yeni Askerlik Sisteminde Neler Var? İşte Videolu Anlatım!

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili bir mesaj yayınladı.

Altun paylaşımında, "Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak, eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanacak. Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK'da istihdam edilebilecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek. En önemlisi TSK profesyonelleşecek" ifadelerine yer verdi.

Mehmetçik görüntülerinin yer aldığı video 'Yeni askerlik sisteminde amaç ne?' sorusuyla başlıyor ve amaçlar şöyle sıralanıyor: