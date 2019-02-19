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Yeni Askerlik Sisteminde Bedelli Ücreti Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları paylaşılan yeni askerlik sistemi ile ilgili vatandaşların en çok merak ettiği konu bedelli olarak yapılacak kısım için ödenecek miktarın ne kadar olduğu... Yeni askerlik sisteminin seçimlerden önce cumhurbaşkanlığına sunulacağı ve bedelli ücretinin ise en az 2 bin euro olacağı iddia ediliyor...

Yeni Askerlik Sisteminde Bedelli Ücreti Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları paylaşılan yeni askerlik sistemi ile ilgili vatandaşların en çok merak ettiği konu bedelli olarak yapılacak kısım için ödenecek miktarın ne kadar olduğu... Yeni askerlik sisteminin seçimlerden önce cumhurbaşkanlığına sunulacağı ve bedelli ücretinin ise en az 2 bin euro olacağı iddia ediliyor...

19 Şubat 2019 Salı 08:23
Yeni Askerlik Sisteminde Bedelli Ücreti Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları paylaşılan yeni askerlik sistemi ile ilgili vatandaşların en çok merak ettiği konu bedelli olarak yapılacak kısım için ödenecek miktarın ne kadar olduğu... Yeni askerlik sisteminin seçimlerden önce cumhurbaşkanlığına sunulacağı ve bedelli ücretinin ise en az 2 bin euro olacağı iddia ediliyor...

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini açıklamasından sonra, gözler şimdi bedelli askerliğin nasıl uygulanacağına ve ödenecek para miktarının ne kadar olacağına çevrildi. Bedel miktarının 2 bin Euro ya da üzerinde olabileceği iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bedelli askerliğe her yıl 145 bin kişinin başvurabileceğini ve bir aylık eğitim sonunda yükümlülerin askerliklerini tamamlamış sayılacakları bilgisini vermişti. Ancak bir yıl içinde başvuru sayısının 145 binden fazla olması durumunda nasıl bir eleme yapılacağı netleşmiş değil. 145 bini aşan rakamın bir sonraki yıl veya yıllara aktarılıp aktarılmayacağı da bilinmiyor. Sayının bir sonraki yıla aktarılması durumunda her yıl yükümlü sayısının katlanarak artabileceğine dikkat çekiliyor. Bedelli askerlik için ödenecek ücret üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.

BAŞVURU SAYISINA GÖRE ÜCRET

Kulislerde, bedelli askerlik için yurtdışında yaşayan Türklerin yararlandığı dövizli askerlik uygulamasındaki gibi 2 bin Euro (yaklaşık 12 bin TL) üzerinde durulduğu ancak yığılmanın önlenmesi için bedel miktarının 2 bin Euro’nun üzerinde olabileceği iddiaları dile getiriliyor. Bedel ücretinin başvuru sayısı da dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenebileceği de dile getirilen iddialar arasında.

ZORUNLU ASKERLİK 6 AY

Yeni askerlik sistemine göre yükümlüler halen 12 ay olan askerliği 6 ayda tamamlayabilecek. İsteyenler ise 6 ay daha ücret karşılığı askerlik yapabilecek. Ancak bu sürede ödenecek aylığın ne kadar olacağı da cevabı aranan sorular arasında. Ücretin asgari ücret veya biraz üzerinde olabileceği, askerlik görevini yapanlara sağlanan genel sağlık sigortasının, eş ve çocukları da kapsayabileceği ileri sürülüyor.

Yeni sistemde bazı meslek gruplarına kolaylık sağlanması da bekleniyor. Üzerinde çalışılmaya devam eden yeni sistemde öğretmenlere, profesyonel sporculara, akademisyenlere, hâkim ve savcılara kariyerlerini etkilemeyecek şekilde askerliklerini yapabilmeleri için seçenekler sunulması planlanıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.02.2019 10:10
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Aydın 1 saat önce

Yeni askerlik sistemi ne zaman resmilesecek ve hali hazırda vatanı görevini yapan er erbaslarda yararlanabilecekmi

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sedat 1 saat önce

madem askerliğin düştüğü açıklandı neden bedellinin ne kadar olduğu açıklanmıyor?ayrıca,şu an silah altında olan er ve erbaşlarıda kapsamalı.bugüne kadar askere gitmemek için türlü yollara başvurmuşlar yararlanacak,kuzu kuzu vatani görevimizi yapıpta gelelim diyen çocuklar yararlanamayacaksa adaletsizlik olur.

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Davutc277@gmail.com 5 dakika önce

Bunlar karar verene kadar EURO iki katına çıkacak. Ger geçen gün artan bir EURO var bu haksızlık! TL üzerinden yapılmalı çünkü bugün EURO 12 bin TL ise 1 ay sonra 13 14 bin TL ye çıkacak. Veya altına inecek. Sizcede bu adâletsizlik değil mi ?

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