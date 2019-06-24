Yeni askerlik sistemi yasası için kritik gün!

Yeni haftanın ilk günü ile beraber askerlik düzenlemesi kanun teklifi ile ilgili son dakika hareketliliği de başladı. Geçtiğimiz hafta toplamda 63 madde ile geçici 1. madde kabul edilirken, gözler Meclis'e çevrildi. Bu hafta, yeni askerlik sistemi için oldukça kritik olmakla beraber yüz binlerce genci ilgilendiren süreç için önem arz ediyor. Bilindiği gibi, yeni düzenleme neticesinde yoklama kaçaklarından bakayalara, tek tip askerlik süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişikliklere imza atılacak.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞTÜ MÜ?

Yeni askerlik sistemi teklifinin kabul edilen ilk 30 maddesine göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Yeni askerlik sistemi henüz yasalaşmadı. Dün (Perşembe) akşam TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, konuşmaların ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Bilgiç, birleşimi 25 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Kanun teklifinin 64. ve 65. maddeleri ile teklifin tümü Salı günü oylanması bekleniyor.

Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte adım adım son dakika gelişmeleri ve merak edilen ayrıntılar...

YENİ ASKERLİK KANUNU OYLANACAK

TBMM'de bu hafta, geçen hafta görüşmeleri tamamlanan, 'Askeralma Kanunu'nun oylaması yapılacak, yasa aynı gün Cumhurbaşkanlığı'na havale edilecek. Yargı Paketi ile ilgili yasa teklifinin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ KABUL EDİLEN MADDELER İÇİN TIKLAYINIZ



Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda; geçen hafta görüşmeleri tamamlanan ve 1927 yılından beri ilk kez köklü değişiklik yapılan Askeralma Kanunu'nun tümü üzerindeki oylamalar yapılacak. Kanunun, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin oyları ile geçmesi bekleniyor. Askeralma Kanunu'nun, daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na gönderilerek onaylanması ve Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanması bekleniyor.

ERKEN TERHİSLER NE ZAMAN OLACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yasa teklifi kapsamında öne çıkan en önemli başlıklardan bir diğeri ise erken terhisler. Şu anda TSK bünyesinde vatani görevini yerine getirmekte olan binlerce genç, 'Erken terhis ne zaman başlayacak?' sorusu etrafında aramalarını şekillendiriyor. İlgili yasa teklifini kabul edilmesi akabinde Başkan Erdoğan'ın onayı ile yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Kanunun Resmi Gazete'de de yayımlanması akabinde erken terhislerin başlaması bekleniyor. Tarih hakkında net bir bilgi bulunmazken, 6 ayını tamamlamamış olan erlerin erken terhislerin Temmuz ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan'ın konuya yönelik sözleri şu şekilde;

Gerek Milli Savunma Bakanımızın, gerek diğer arkadaşların bilgilendirmeleriyle bu süreç hızlı bir şekilde geçiştirilecek. Rakamlar üzerinde konuşanlar oluyor '30 bin lira fazla oldu'. El insaf. Bu gelen rakam ile bir defa bütün o ödenen aylıklar, maaşlar buradan ödeniyor. Böyle bir şey yoktu bugüne kadar. Askere ödenecek olan bütün harçlıklar, bugüne kadar yapılmayan şeylerdi. Şimdi bunlar yapılacak. Bunlar, iş ve istihdam noktasında sıkıntı olanlar için aileye harçlık olarak gelmiş olacak. Bunun çok isabetli, hayırlı bir adım olduğuna inanıyorum. Dersimize iyi çalıştık. Hayırlı olsun.

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