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Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi

Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Ramazan Bayramı sonrasında görüşülecek.

Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi

Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda Ramazan Bayramı sonrasında görüşülecek.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:17
Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi

Bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi hakkında birçok ayrıntı merak konusu. Gelen son bilgilere göre yeni askerlik düzenlemesine yönelik Meclis'te teklifin yasalaşması bayram sonrasına kaldı. Meclis, 1-11 Haziran arasında bayram tatili yapacak. Yeni askerlik sistemine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda bayramdan sonra görüşülecek.

Askere gidecekler tarafından merakla beklenen yeni askerlik sistemine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu’nda bayramdan sonra görüşülecek.

YENİ ASKERLİK YASA TEKLİFİNDE NELER VAR?

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ DETAYLARI…

Kanun teklifinde, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerlik hizmeti yapmaya mecbur olduğu belirtilerek, askerlik hizmet süresinin er ve erbaşlarda altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Erbaş ve erlerin istekli olanların, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecekse sürenin sonunda terhis edilecek.

Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç miktarı ve tahsis oranını Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılır.

Yedek subay adayları dört yıllık veya daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışı eğitim kurumu mezunu olanlardan seçilecek.

Yedek astsubay adayları iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca denkliği kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumu mezun olan adaylardan seçilecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ HAKKINDA BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Bedelli askerlik ücretinin 30 bin lira civarında olacağı söylemlerine ilişkin Akar, “Üniversitelerden destek alarak yaptığımız projeksiyonlarda 15 bin lira alırsak ne olur, 20, 30, 40, 50 bin alınırsa ne olur diye bir takım örneklemeler yapıldı. Hem bizim ihtiyaçlarımızın karşılanması hem gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi hem de ülkemizin ve milletimizin savunma ve güvenliğinin tehlikeye girmemesi için nasıl yapılabilir denildiğinde en optimal rakam olarak 30 bin lira bulundu. Devamlı tartışma konusu olmasın diye yapılan çalışmalarla kurala bağlandı. Genel ifade olarak söylemek gerekirse bir asteğmenimizin aldığı takriben 5 bin liralık maaşın 6 katı. Bu artık bir tartışma olmayacak, asteğmen maaşı artıkça bu da artacak” dedi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi
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