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Yeni Askerlik Sistemi'nin ilk iki maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

Yeni Askerlik Sistemi'nin ilk iki maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 19:09
Yeni Askerlik Sistemi'nin ilk iki maddesi kabul edildi

Kabul edilen maddeler, teklifin 'Amaç' ve 'Kapsam' başlıklarını taşıyor.

Teklifin 'Amaç' başlığını içeren birinci maddesi "Yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvveleri'nden çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir" ifadelerini içeriyor.

Teklifin 'Kapsam' başlıklı ikinci maddesinde ise "Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır" ifadesi yer alıyor.

İkinci maddenin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi. Gök, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi, 18 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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