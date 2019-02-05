Yeni Askerlik Sistemi Nasıl Olacak? Tek Tip Askerlik Sisteminin Detayları...

En son çıkan bedelli askerlik kanunu ile birlikte gündeme gelen ve bakanlıklar ile ilgili kurumların ortak çalışmalarının devam ettiği yeni askerlik sistemi kamuoyunda tek tip askerlik olarak tanımlanıyor. Vatandaş tek tip askerlik sisteminin gelmesi ile işinden olma veya askerlik için para biriktirme, arkasında kalanları düşünme gibi stresli işlerden kurtulurken, ülkemiz de profesyonel ordu sistemine kavuşmuş olacak. İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili yapılan son açıklamalar ve tek tip askerlik sisteminin detayları...

Askerlik 9 ay mı olacak, askerlik düşecek mi sorularının cevabı uzun süredir merak ediliyordu. Başkan Erdoğan dün akşam katıldığı televizyon programında 'Tek tip askerlik' hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin özel yayınında öngörülen sistemi anlattı. 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde durduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından asker adayları yeni askerlik sisteminin detaylarını merak etti. Tek tip askerlik hakkında bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Kalın tek tip askerlik hakkında önemli sözler söyledi.

ASKERLİK SÜRESİNE YENİ DÜZEN GELİYOR

4 Prensip üzerinde çalışmalar sürüyor. Bedelli askerliğe şuan 635 bin kişi başvurdu. Yeni askerlik modeli üzerinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Bunu daha da çeşitlendiren, 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı. 4 tane temel prensip var. Birisi, öngörülebilirlik. İkincisi ihtiyaçlar. Üçüncüsü yükümlülerin eğitimi meselesi. Dördüncüsü ise sürekliliği. Bununla ilgili bir hazırlık yapılıyor. İlk sonuçlar kabineye sunuldu.

"3 AY ZORUNLU ASKERLİK SONRASI 3 SEÇENEK OLACAK"

Askerlik çağındaki 5 milyon gencin gözü kulağı yapılacak yeni düzenlemede. Uzmanlara göre, süre standarda kavuşturulacak ve nasıl geçirileceğinin belirlenmesi için seçenekler sunulacak. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Fahri Erenel, hazırlıkları devam eden sistemi TRT Haber'e yorumladı. Erenel, "Ana düşünce 9 ay gibi tek bir standarda getirmektir. Bununla 12 ay olan uzun dönem askerlik 9 aya yalnız tabi kısa dönem 6 aydan 9 aya çıkmış olacak. Kısa ve uzun dönem 9 ayda birleşecek." dedi.

Erenel, askerlikte 3 aylık zorunlu dönem planlandığı görüşünde. Kalan 6 ayı geçirmek için ise 3 seçenek öngörülüyor. Bunlardan ilki bazı meslekler için geçerli olacak. Örneğin, doktor, hakim, öğretmen gibi yetişmesi uzun zaman alan meslek gurupları bu grupta değerlendirilecek.

Erenel'e göre değerlendirilen iki alternatif daha var:

"Bedelli dediğimiz 3 ay eğitimden sonra bir bedel ödeyerek sadece 3 ay askerlik yapacak, diğeri ise 3 aylık temel eğitimi bitirdikten sonra ortalama şu an ifade edilen konu asgari ücret üzerinden maaş ödenerek kendilerine kalan 6 aylık sürelerini tamamlamaları şeklinde olacak."

Yeni düzenleme ile nihai karar çalışmalar sonunda verilecek.

İŞTE EN SON YAPILAN EK TİP ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMALARI

BAKAN AKAR'DAN ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklama ile kamuoyunda 'tek tip' askerlik olarak da bilinen sürece dair en son gelişmeler;

"EN YAKIN ZAMANDA BELİRLEYECEĞİZ"

"Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız"

"BELİRLİ İHTİYAÇLARI DA GÖZ ÖNÜNDE TUTUYORUZ"

Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda ilk kez Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nca bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un yaptığı bilgilendirmede, yeni askerlik sistemiyle ilgili en önemli mesaj, 'meslek hassasiyetinin' göz önüne alınacağı yönünde oldu. Aktop, "Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz" dedi.

EN SON YAPILAN AÇIKLAMALAR NELERDİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 25 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;

"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;

"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.

Kulislerdeki yeni sistemle ilgili öne çıkan 9 ay tek tip askerlik fikri gerçek olursa hali hazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak lisans mezunu erlerin 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak. Kulislerde konuşulan yeni sitem yasalaşırsa; bedelin ödenmesi halinde ise 9 aylık askerlik 3 ay temel eğitimden ibaret olacak.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?

Kanunlara göre Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek, 19 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırmak ve belirli bir yaşa kadar askerlik hizmetini tamamlamak zorunda. Günümüzde uzun dönem (tam dönem) zorunlu askerlik 12 aydır. Ekim 2013'te alınan karar ile 1 Ocak 2014'ten itibaren uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmuştur. Yükseköğrenim görenlerde zorunlu hizmet süreleri tam dönem yedek subayların 12 ay, kısa dönem erlerin 6 aydır.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NELER GETİRİYOR?

Yeni askerlik sistemiyle birlikte hayatımıza girecek olan tek tip askerlik uygulamasına göre yetişmiş iş gücü ve eğitime daha fazla önem verileceği belirtiliyor. Bazı meslek gruplarına özel olarak uygulamalar getirilmesinin ve bu uygulamalarla birlikte öğretmen, doktor, hakim ve akademik alanda görev alan sporculara esneklik sağlanmasının da yeni askerlik sisteminde yer alması bekleniyor. Listede yer alan meslekleri yapan kişilerin kariyerlerinin askerlik yüzünden olumsuz etkilenmemesi sağlanacak. Bu uygulamaya bir örnek olarak; öğretmenlerin askerlik görevlerini görev almadıkları dönemde yapmaları (yaz tatili) söylenebilir.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenleme yürürlüğe girmeden önce Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Bakanlıklarının görüşüne sunulacak. Bu aşamadan sonra bakanlıklarla yürütülecek ortak çalışma ile son şekli verilecek ve yürürlüğe girecek.

Kaynaklar; Güneş - Takvim - Habertürk - Hürriyet - Vatan - tccb.gov.tr

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