Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90012
ALTIN
246.003
DOLAR
5.8818
STERLIN
7.4643
EURO
6.5499

Yeni askerlik sistemi kışlada ankete takıldı!

Cumhuriyet'te yer alan haberde "AKP, muhalefet partilerinin de görüşünü olarak askerlik yasasını sürpriz şekilde bayram tatili sonrasına ertelerken, bu kararda düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle kışlada askerliğe 6 ay daha devam etmek isteyen asker sayısının yeterli bulunmamasının etkili olduğu öğrenildi" ifadesi yer aldı.

Yeni askerlik sistemi kışlada ankete takıldı!

Cumhuriyet'te yer alan haberde "AKP, muhalefet partilerinin de görüşünü olarak askerlik yasasını sürpriz şekilde bayram tatili sonrasına ertelerken, bu kararda düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle kışlada askerliğe 6 ay daha devam etmek isteyen asker sayısının yeterli bulunmamasının etkili olduğu öğrenildi" ifadesi yer aldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 07:06
Yeni askerlik sistemi kışlada ankete takıldı!

Cumhuriyet'te yeni askerlik sistemine ilişkin yayımlanan kulis haberde "Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) uzun süredir üzerinde çalıştığı, AKP’li milletvekillerinin geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunduğu ve aynı gün jet hızıyla Milli Savunma Komisyonu’ndan geçen yeni askerlik sistemine ilişkin yasa önerisinin sürpriz biçimde bayram tatili sonrasına bırakılmasında, TSK’nin yaptığı planlamalarda bazı hesap hatalarının etkili olduğu belirtildi" iddiası ileri sürüldü.

Emine Kaplan'ın imzasıyla yEmine Kaplan'ın imzasıyla yayımlanan ve "Bedelli ‘kışlada ankete’ takıldı" başlığıyla yayımlanan haber şöyle devam etti:

"Edinilen bilgiye göre, yeni sistemde 6 aylık askerlik süresini tamamladıktan sonra kışlada kalarak 6 ay daha devam etmek isteyenlere asgari ücret tutarında harçlık düzenlemesinin teşvik edici olacağı, bu düzenlemeyle kışlada kalacak asker sayısının ihtiyacı karşılayacağı değerlendirmesi yapıldı. Ancak er ve erbaşa yapılan ankette, askerlerin büyük bölümünün terhis olmak istediği ortaya çıkarken, kışlada kalmak isteyenlerin sayısı da planlamalar açısından yetersiz çıktı. Kışladaki mevcut asker sayısının yüzde 20’lere kadar düşeceğinin ortaya çıkması üzerine yeniden bir değerlendirilme yapılmak üzere erteleme kararı alındı.

AKP, bayram tatili sonrasında eğer yeni bir erteleme kararı çıkmazsa yasa önerisini genel kurulda görüştürmeyi planlıyor. 6 ayını tamamlayan er ve erbaşın tümünün terhis edilmesi yerine kademeli terhis uygulamasına gidilebileceği belirtilirken, 6 aylık askerliğin kısa olduğunun değerlendirilmesi durumunda 8 ay ya da 10 ay olarak düzenlenebileceği kaydediliyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarındaki personelin durumunun Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında kriz yarattığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın Jandarma ve Sahil Güvenlik personelini “polis” statüsüne alarak askerliği yapmış olmak için “10 yıl hizmet etme” koşulu öngördüğü, İçişleri Bakanlığı’nın itirazı üzerine öneriden çıkarıldığı kaydedildi."

EN DOĞRU BİLGİ İÇİN KPSS CAFE'Yİ TAKİP EDİN

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA | ÖZEL HABER

Anahtar Kelimeler:
yeni askerlik sistemi kışlada ankete takıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu'dan POLİS OLMAK İsteyenlere Art Arda Müjdeler! PÖH Alınacak mı? YAŞ, KPSS, BOY Esnetilecek mi?
Bakan Soylu'dan POLİS OLMAK İsteyenlere Art Arda Müjdeler! PÖH Alınacak mı? YAŞ, KPSS, BOY Esnetilecek mi?
TESUD'tan Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması!
TESUD'tan Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması!
2019 YKS Sınav Giriş Belgesi Çıktı Alma! YKS Sınav Belgesi ÖSYM Nasıl Çıktı Alınır?
2019 YKS Sınav Giriş Belgesi Çıktı Alma! YKS Sınav Belgesi ÖSYM Nasıl Çıktı Alınır?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim