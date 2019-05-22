Yeni Askerlik Sistemi ile İlgili Bakan Hulusi Akar müjdeyi verdi! İşte Yasalaşacağı Tarih!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliği sistemli hale getiren, askerlik süresini herkes için 6 aya düşüren ve her Türk genci için profesyonel askerliğin/uzmanlığın yolunu açan yeni askerlik sisteminin detaylarını anlattı. Hazırlanan kanun teklifinin bayramdan önce yasalaşmasını beklediklerini vurgulayan Akar, TSK'ya er olarak giren bir Türk gencinin şartları yerine getirmesi durumunda generalliğe kadar yükselebileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. Bakan Akar, yeni askerlik sisteminin merak edilen detaylarını tüm ayrıntılarıyla paylaştı. İşte Yeni Askerlik Sistemi:

EĞİTİMLİ İNSAN KAYNAĞI: Düzenleme Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı, öngörülebilirlik, süreklilik, eğitim, mesleki ve sosyal gelişim ihtiyacı, eğitimli insan kaynağının etkin ve verimli kullanılması amacıyla yapıldı. Anadolu'da, Trakya'da yaşayan herhangi bir Türk genci için TSK'da kariyer yapmanın yolu açılıyor.

İKİ KANUN MÜLGA EDİLİYOR:

1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, kaldırılıyor. Ayrıca 17 kanun ve bir kanun hükmünde kararname de yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birleşecek. 211 sayılı İç Hizmet Kanunu ve 926 sayılı TSK Personel Kanunu da değiştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ve YÖK ile koordineli bir şekilde bu çalışma tamamlandı.

2 MİLYON 200 BİN YÜKÜMLÜ: Yeni askerlik sistemi düzenlemesi ile önceki yıllardan kalan silah altına alınabilecek 2 milyon 200 bin yükümlünün eritilmesi amaçlanıyor. Öğrenim nedeniyle erteli 1 milyon 600 bin, askerliğe elverişli değildir raporlu 50 bin, ölüm veya vatandaşlıktan çıkarılan 20 bin, diğer erteli (hapis hastalık, hatalı kayıt) 70 bin, yoklama kaçağı (bakaya) 460 bin kişi bulunuyor.

BEDEL 30 BİN: Yapılan değerlendirmelerde en optimal çözüm olarak bedelli ya da dövizle askerlik yapmak isteyenler için 30 bin TL tek seferde ödenmesi kararlaştırıldı. Yıllara göre enflasyon oranında artırılabilecek. Bu rakamı ödemek isteyen bir yılda 145 bin kişinin bedelliden faydalanması mümkün olacak. TSK'nın 420 bin askere alınabilecek kapasitesi bulunuyor. Bedelliler o yıl için kura çekilerek belirlenecek. Belirleme yapıldıktan sonra şartlara ve isteğe bakılarak erbaş ve erler, yedek astsubay, yedek subay olarak ayrılacak.

İKİNCİ 6 AY İÇİN HARÇLIK: Askerlik hizmeti herkes için 6 ay olacak. 6 aylık mecburi hizmetin ardından ikinci 6 ay tezkere uzatmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek. Bu seçenek, kıtaların ikinci 6 aylık dönemde boş kalmaması için düşünüldü. 420 bin kişinin en az yarısı ya da 3'te 1'i kıtalarda kalacak.

Seçenekli olarak eğitim durumlarına göre, zorunlu hizmet sonunda sınava girecek er veya erbaşlar, astsubay olabilecekler, belirli kriterleri sağlayanlar da subay olacak. Er olarak TSK'ya giren bir gencin kariyer yolu, generalliğe kadar açık.

KENDİNİ DÖNDÜREN SİSTEM: Kendi kendine yeterli bir ekosistem oluşturulmaya çalışıldı. Dövizle/bedelli askerlikten elde edilen kaynakla, TSK'da görev yapacak askerlerin maaşları ve giderleri karşılanacak. Bir diğer yenilik de yedek astsubaylık. Meslek yüksek okulunu bitirenler dışında; lisans ve lisans üstü mezunları da yedek astsubaylığı tercih edebilecek. Oradan yedek subaylığını da yolu açık. Bakan Akar, sisteme giren bir kişinin en geç 10 sene içinde subay olacağını söyledi.

30 BİN TL DÜŞER Mİ? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni sistemle ilgili gelen tek eleştirinin, 5 bin TL civarında olan asteğmen maaşının 6 katına denk gelecek şekilde belirlenen 30 bin TL bedelinin yüksekliği olduğunu söyledi. Bunun fazla olduğuna ilişkin eleştirilere Bakan Akar, "Bu sistemin karşılanması için de buna bizim ihtiyacımız var. Yoksa sistem birbirini destekleyemiyor, karşılayamıyor" yanıtını verdi. Bir önceki bedelli düzenlemesinden kaynaklı birçok dava olduğunu, 2 15 bin liranın 2 bin lirasını ödeyen Türk gençlerinin terhis olmalarına rağmen, kalan 13 bin liralık taksitleri ödemediğini hatırlatan Bakan Akar, bunun sisteme zarar vereceğini söyledi.

LİSE MEZUNLARI 6 AY ASKERLİK YAPACAK: Lise mezunu olanların ya bedelli askerlik yapıp 1 ay zorunlu temel askerlik hizmeti alacağını ya da toplam 6 ay askerlik yapacağını belirten Akar, üniversite mezunlarının ise bedelli için 145 bin kişilik kontenjan içinde yer almayınca ya bir sene bekleyeceğini ya da 6 ay askerlik yapabileceğini söyledi.

YAŞLAR DÜŞÜRÜLDÜ: 29 yaşına kadar okulu devam ettirebilen liseliler için 22 yaş sınırı, Meslek liseleri için 25, yüksekokul için 28, lisans için 28, lisansüstü için 32, doktora için 35 yaş sınırı getirildi. Bunları aşağı çekmek suretiyle lüzumsuz beklemeleri, tıkanıklıkları aşma ve sistemi rahatlatma amaçlandı.

CUMHURBAŞKANI BEDELİ ARTIRIP AZALTAMAYACAK:

Bedelin ne olacağı konusunda nihai karar, Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından verilecek. Kanunun yayımlandığı anda yürürlüğe girmesi amaçlanıyor. Çıkabilecek sorunlara karşı önlemler alındı. Cumhurbaşkanı'na tanınan bedeli iki katına kadar artırıp azaltma yetkisi kaldırıldı. Düzenlemenin bayramdan önce yasalaşması amaçlanıyor.

DOKTOR İHTİYACI: TSK'nın doktor ihtiyacını karşılamak üzere; Doğu ve Güneydoğu, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde görev yapan birliklerde, askerlik hizmetini yedek subay doktor olarak yapanlar, mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamış sayılacaklar.

GENÇLER İÇİN EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNI: Bakan Akar, bir aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin önemini anlatırken, önemli bir işadamının telefonla arayıp, "Paşam, 21 gün eğitim nedir, şunu 2-3 ay yapın. Benim oğlum askere gitmek istiyor. Bunlar gitsin askerliği görsün" dediğini aktardı.

Akar şunları söyledi:

"Askerlik hizmeti iyi planlanırsa, iyi organize olursa, tugay-bölük komutanı işine sahip çıkarsa çok iyi işleyen bir mekanizmaya dönüşür. Üniversitelerle görüşerek programı etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin gerçekleri var. Bu bir aylık eğitimi önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi destekliyor. Biz gençlerimize öğrenim hakkı gibi bazı imkânlar da tanıyacağız. İster uzman, ister astsubay olsun, eğitim görme imkânı, rehberlik sağlayacağız. Onlara yol açma, yol gösterme bakımından önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu ülkenin insan kaynağı, bedelli bekleyeceğim diye heba olmayacak."

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