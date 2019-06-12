Yeni Askerlik Düzenlemesi Meclis'te!

TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Asker alma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Bayramdan önce hem muhalefet hem de AK Parti içinde bazı vekiller teklife ilişkin endişelerini dile getirmiş, bunun üzerine görüşmeler bayram sonrasına kalmıştı. Teklifin genel kurula gelmesi öncesinde AK Parti yönetimi, CHP ve İYİ parti yöneticileri ile bir araya gelerek teklifle ilgili görüşlerini aldı, ardından da basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısında milletvekillerine sunum yapıldı.

Toplantıda, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı milletvekillerinin görüş ve önerilerini alarak sorularını cevaplandırdı. Toplantıda, milletvekillerinin büyük bölümü, askerlik süresinin kısaltılacak olması sebebiyle altı ayını dolduran yükümlülerin toplu olarak terhis edilmesinin sınırlarımızda güvenlik zafiyetine yol açabileceği endişesini dile getirdi.



Vekillerin bu endişesine karşın “Bütün sıcak bölgelere yönelik herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması için gerekli planlamalar yapılıyor. Terhis olacakların yerine aynı sayıda profesyonel askerler görevlendirilecek” bilgilendirmesi yapıldı.

Toplantıda, teklifle dövizle askerlik ücretinin artırılmasının, yurt dışındaki Türk yükümlülerin vatandaşlıktan çıkmasına neden olabileceği kaygısı da iletildi. Bazı milletvekilleri, ‘Halen 2 bin avro olan dövizle askerlik ücreti bu yasa ile 5 bin avroya yükseltiliyor. Bu rakamı yüksek bulan yurt dışındaki Türk vatandaşları, askerlik yapmamak için vatandaşlıktan çıkmayı tercih edebilir. Bu konunun yeniden değerlendirilerek dövizle askerlik rakamının düşürülmesi gerekir' görüşünü dile getirdi.

AK Parti yöneticileri, hem muhalefetten hem de kendi milletvekillerinden gelen bu taleplerin değerlendirilerek, yeni askerlik yasa teklifinde bazı değişiklikler yapılabileceğini söyledi. Ayrıca, tasarıda Cumhurbaşkanı'na askerlikten muafiyet yetkisi tanıyan 45'inci madde ile ilgili muhalefetin görüşlerinin dikkate alındığı ifade edildi.

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