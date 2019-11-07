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Yeni AKM'de kaba inşaatın yüzde 60'ı bitti

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ''Yeni AKM'nin genel inşaatının yüzde 20'si, kaba inşaatının ise yüzde 60'ı tamamlandı. İnşaat alanında opera salonunun sahnesi ortaya çıkmaya başladı" dedi.

Yeni AKM'de kaba inşaatın yüzde 60'ı bitti

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ''Yeni AKM'nin genel inşaatının yüzde 20'si, kaba inşaatının ise yüzde 60'ı tamamlandı. İnşaat alanında opera salonunun sahnesi ortaya çıkmaya başladı" dedi.

07 Kasım 2019 Perşembe 12:55
Yeni AKM'de kaba inşaatın yüzde 60'ı bitti

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Şubat'ta atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yapımı devam ediyor. 

Kültür kompleksi olarak planlanan Atatürk Kültür Merkezi tamamlandığında, 2 bin 73 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları, kafe, restoran ve millet kıraathaneleriyle hizmet verecek.

​İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. 5 bloktan oluşacak merkezde opera salonunun bulunduğu sahne ortaya çıkmaya başladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKM'nin tamamlandığında dünyanın sayılı, Avrupa'nın ise en büyük kültür-sanat merkezi olacağını belirterek, ''Yeni AKM'nin genel inşaatının yüzde 20'si, kaba inşaatının ise yüzde 60'ı tamamlandı. Yaklaşık bir yılda, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi 29 Ekim 2020'de burada Cumhuriyet programı düşünülüyor. Bir yıl içerisinde Atatürk Kültür Merkezi yaklaşık 2 bin kişilik opera, tiyatro, bale, kültür-sanat etkinliklerinin yapılacağı salonu ve altındaki otoparkıyla sayılı bir kültür merkezi olacak. İnşaat alanında opera salonunun sahnesi ortaya çıkmaya başladı" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
SanatKültürOperaTiyatroMurat TabanlıoğluHayati TabanlıoğluHaydar Ali YıldızBeyoğluRecep Tayyip ErdoğanAkmIstanbulTaksim
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