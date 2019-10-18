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Yediği tatlının parasını ödememek için saçını koparıp baklavanın içine koydu

Mardin’de bir kadın, yediği tatlının parasını ödememek için saçından kopardığı kılları, baklavanın içine koydu. Olay, Kemal Sunal’ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

Yediği tatlının parasını ödememek için saçını koparıp baklavanın içine koydu

Mardin’de bir kadın, yediği tatlının parasını ödememek için saçından kopardığı kılları, baklavanın içine koydu. Olay, Kemal Sunal’ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

18 Ekim 2019 Cuma 13:35
Yediği tatlının parasını ödememek için saçını koparıp baklavanın içine koydu

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan bir tatlıcı dükkanında, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tatlı dükkanına girip baklava isteyen bir kadın, saçından kopardığı kılları tatlının son diliminin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran kadın, baklavadan saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı. Yaptığı tatlıdan emin olan usta, kadının iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi. İş yerindeki kamera kayıtlarını inceleyen tatlı ustası, kadının saçından kopardığı kılları baklavaya koyduğunu görünce şoka girdi.

'EMEK HIRSIZLIĞI ZORUMA GİTTİ'

Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Necmettin Usta, olayın yaşandığı gün sabah erken saatlerinde iş yerine geldiğini ve hamurunu yoğurduğunu söyledi. Usta, "Müşteri geldi baklava istedi. Ben de yanında dondurma ile tatlıyı verdim. İşimi yapmak için içeri gittim. Kız orada baklava yerken saçının telini koyuyor, sonra beni çağırdı. Baklavada saç var dedi. Bana bağırıp çağırdı. Ne yapacağımı şaşırdım. Hesap ödemeden çekti gitti. Ben de 1 saat olayın şokundaydım. Kemal Sunal’ın filmindeki aynı senaryo burada oldu. Yedi yedi parmaklarını yaladı, çok üzüldüm. Bu yapılan emek hırsızlığıdır, 4 çocuğum var, onlar için çalışıyorum. Bu tür davranışların yapılması yanlış" dedi.

İşletmeci İbrahim Usta ise olayın ilk kez başlarına geldiğini söyledi. İbrahim Usta, "Gaziantep’ten buraya geldik. Geçen gün burada kayıtlarda olduğu gibi baklavanın içine saçını koymuş bir kadın. Kemal Sunal’ın filmindeki gibi köftenin içine çivi koyuyordu hesap ödememek için. Daha sonra kamera kaydına baktık. İşin aslı farklıymış. Afiyetle baklavasını yiyor ve hesap ödememek için bunu yapıyor" diye konuştu.

Yaşanan olay, Meraklı Köfteci filminde bir adamın, Kemal Sunal’ın yaptığı köfteleri yedikten sonra para ödememek için yemeğin içine cebinden çıkardığı çivileri koyduğu sahneyi akıllara getirdi.

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