Yazlık Lastiklere Dönüş Vakti Geldi! Yazın, Kışlık Lastik Kullanmayın!

Kış lastiği uygulamasına geçildiğinde araçlarının kışlık lastiklerini taktırmayan kamyon, çekici, otobüs, kamyonet, minibüs ve ticari taksi gibi araçlara 1 Aralık tarihinden itibaren 715 TL ceza uygulanıyordu. Bunun haricinde halk arasında ‘kabak lastik’ olarak tabir edilen lastikler nedeniyle mal ve can kaybına yol açan trafik kazaları yaşanıyordu.

Havalar Isındı! Yazlık Lastiklere Dönüş Başladı!

Havaların ısınmasıyla birlikte kışlık lastikleri kullanmaya devam etmek hem ekonomik olarak hem de araç güvenliği için uygun değil. Yaz döneminde kışlık lastik kullanmak hem yakıt sarfiyatını arttırırken yol tutuşunu olumsuz etkiliyor ve olası kazalara davetiye çıkarabiliyor. Lastikler çok çabuk deforme oluyor ve ekonomik ömrünü doldurmadan kullanım dışı kalıyor. Bu da ekonomik olarak bir sonraki kış sizi zorlayacak bir eksi.

Aracınızın performansının düşeceğini unutmayın ve mutlaka araç lastiklerinizi değiştirin.