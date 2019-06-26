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Yaz boyunca sizi “Anneee çok sıkıldım” cümlesinden kurtaracak tavsiyeler

Okul çağında çocuğu olan ebeveynler bilir; okullar kapanınca anne babaların en sık duyduğu şey, “Anneee çok sıkıldım” cümlesi olur. Yaz aylarında her anne babanın en zorlandığı konuların başında, çocukların artan boş vakitlerini eğlenirken öğrenebilecekleri aktivitelerle doldurmak geliyor. Anne babalar genellikle çalıştığı için, çocuklar ise bu boş vakitlerini daha çok evde geçiriyor.

Yaz boyunca sizi “Anneee çok sıkıldım” cümlesinden kurtaracak tavsiyeler

Okul çağında çocuğu olan ebeveynler bilir; okullar kapanınca anne babaların en sık duyduğu şey, “Anneee çok sıkıldım” cümlesi olur. Yaz aylarında her anne babanın en zorlandığı konuların başında, çocukların artan boş vakitlerini eğlenirken öğrenebilecekleri aktivitelerle doldurmak geliyor. Anne babalar genellikle çalıştığı için, çocuklar ise bu boş vakitlerini daha çok evde geçiriyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:33
Yaz boyunca sizi “Anneee çok sıkıldım” cümlesinden kurtaracak tavsiyeler

Da Vinci Kids, anne babalar için çocuklarının yaz programını oluştururken göz önünde bulundurabilecekleri tavsiyelerde bulunurken, çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici programlar hazırladı. Bu programlarla çocuklarınızın boş vakitlerinde hem eğlenmesini hem de yeni okul dönemine daha hazırlıklı kalmalarını ve öğrendikleriyle derslerinde bir adım daha önde olmalarını sağlayabilirsiniz.

Çocukların teknoloji ve bilim alanlarında eğitimine odaklanan Da Vinci Kids TV, yaz boyunca, çocukların evde sıkılmadan keyifli vakit geçirmeleri için “doktorluktan YouTube programcılığına ya da robot mühendisliğinden Google yazılım mühendisliğine kadar”günümüzün ve geleceğin birçok mesleğini deneyimletirken sevdiren “Büyüyünce Ne Olsam?” programını sunacak.

Aynı zamanda, “Akıllı Para Yönetimi” ile çocuklara para bilincini öğretecek olan Da Vinci Kids, ödüllü “Bilimi Geliştirmek” programı ile evde yapılabilecek eğlenceli bilim deneylerini gösterecek ve üniversite seviyesindeki fiziği çocukların dilinde eğlenceli bir şekilde anlatacak.

Programlara mobil cihazlardan da ulaşılabiliyor.

Uzman editörler tarafından özenle seçilmiş Da Vinci Kids eğitim içeriklerine istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden ulaşabilmek için, Tv dışında, Da Vinci Kids Mobil Eğitim Uygulamasını da kullanabilirsiniz. Her çocuğun kendi öğrenme hızına göre ilerleyebileceği eğlenceli bir mobil öğrenme platformu sunan Da Vinci Kids UygulamasınaApp Store ve Google Play’den ulaşılabiliyor. Çocukların ekran başında geçirdikleri zamanı kendileri için daha faydalı geçirmelerini sağlarken %100 güvenli bir eğitim ortamı sunan Da Vinci Kids mobil uygulaması; aynı zamanda reklamsız, çoklu dil seçeneğine sahip ve oyun tabanlı bir eğitim programı sunuyor.

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yaz boyunca sizi anneee çok sıkıldım cümlesinden kurtaracak tavsiyeler
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