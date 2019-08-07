Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99663
ALTIN
263.005
DOLAR
5.5001
STERLIN
6.6880
EURO
6.1545
ÖSYM,2019 YKS sonuç değerlendirme raporu yayımlandı
“Boş engelli kadrolarına neden alım yapılmıyor?”
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!
Bakan Ersoy'dan Bayram Tatili Açıklaması! 2019 Kurban bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
Sigara tiryakilerine kötü haber ! Zamlar diğer markalara da eklendi

Yavru köpekleri aracıyla ezip kaçtı

İzmir'de arabasıyla yoldaki yavru köpekleri ezip hiçbir şey olmamış gibi kaçan cani sürücü pes dedirtti. Üç yavru köpeğin telef olduğu insanlık dışı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yavru köpekleri aracıyla ezip kaçtı

İzmir'de arabasıyla yoldaki yavru köpekleri ezip hiçbir şey olmamış gibi kaçan cani sürücü pes dedirtti. Üç yavru köpeğin telef olduğu insanlık dışı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 06:51
Yavru köpekleri aracıyla ezip kaçtı

Olay, İzmir’in Seferihisar ilçesi Ulamış Mahallesi 1433 Sokak'ta 4 Ağustos Pazar günü saat 22.45’te gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracıyla seyir halinde olan bir kişi yolda duran köpekleri görünce durmadı. Yavru köpeklerden üçünü arabasının altına alarak ezen cani sürücü, ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek olay yerinden uzaklaştı. İnsanlık dışı olayda üç yavru köpek ezilerek telef oldu. Bir anne köpek ve yavrusu ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. 

Çevrede oturan hayvan severler, yaşanan insanlık dışı olayda güvenlik kamerasına yakalanan ve plakası belli olmayan aracın bulunmasını isteyerek sürücüye tepki gösterdi. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.08.2019 07:01
Anahtar Kelimeler:
yavru köpekleri aracıyla ezip kaçtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökhan Özoğuz’dan AK Partili Turan'a 'Kaz Dağları' tepkisi
Gökhan Özoğuz’dan AK Partili Turan'a 'Kaz Dağları' tepkisi
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bu soruyu çözene 550 bin TL ödenecek !
Bu soruyu çözene 550 bin TL ödenecek !

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim