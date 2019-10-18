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Yavru köpeğin dört ayağını bağlayıp denize attılar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 bacağı bağlanarak, denize atılan bir yavru köpek ölüsü hayvanseverlerin ve vatandaşların tepkisini çekti.

Yavru köpeğin dört ayağını bağlayıp denize attılar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 bacağı bağlanarak, denize atılan bir yavru köpek ölüsü hayvanseverlerin ve vatandaşların tepkisini çekti.

18 Ekim 2019 Cuma 06:39
Yavru köpeğin dört ayağını bağlayıp denize attılar

Gemlik'te geçen hafta perşembe günü bir evin bahçesine girdiği için kafasından darbe alarak öldürülen kedinin ardından ayakları bağlanmış köpek yavrusunun da ölüsü karaya vurdu.

Pazar sabahı sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulunan yavru köpeği görenler yetkililere haber verildi. Olay yerine gelen ekipler şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatırken, kısa adı BUHAYDER olan Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Derneği savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olayın duyulmasının ardından inceleme ve basın açıklaması yapmak için Kumsaz Sahiline giden Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri başka bir olaya tanık oldu. Aynı yerde bir köpek ölüsünün daha bacakları bağlı şekilde denizden karaya vurduğunun haberini aldı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.10.2019 08:29
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yavru köpeğin dört ayağını bağlayıp denize attılar
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