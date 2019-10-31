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Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

31 Ekim 2019 Perşembe 15:17
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü!

Karşıyaka'da dün saat 16.00 sıralarında bir apartmanın önünde kimliği belirlenemeyen bir kişi, apartman sakinleri tarafından beslenen yavru kediye birçok kez tekme attı.

DHA'nın aktardığı habere göre, tekmelerden kurtulan kedi apartmanın bahçesindeki bir ağacın arkasına saklanırken, saldırgan yavru kediyi saklandığı yerde  tekmeleyerek öldürdü.

O anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde, saldırganın binanın dışında kediyi tekmeledikten sonra hayvanın bir ağacın arkasına saklandığı görülüyor.

Kedinin saklandığı alana giden saldırganın, etrafı kontrol ettikten sonra kediyi yine tekmeleyerek öldürdüğü de kamera görüntülerinde yer alıyor.

Kediyi besleyen çevre sakinlerinin, şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TekmeKameraKediKarşıyakaIzmir
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