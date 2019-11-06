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Yataş Grup,2019 Verimlilik Ödülleri’nde Birinci Oldu

Yataş Grup, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2019 Verimlilik Ödülleri’nde, yatak montaj hattında operasyonel mükemmellik sistemiyle kapasite artırımı için geliştirdiği projeyle “Büyük İşletme Süreç İyileştirme Kategorisi”nde birinciliğe layık görüldü. Düzenlenen törende birincilik ödülü, Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın’a takdim edildi.

Yataş Grup,2019 Verimlilik Ödülleri’nde Birinci Oldu

Yataş Grup, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2019 Verimlilik Ödülleri’nde, yatak montaj hattında operasyonel mükemmellik sistemiyle kapasite artırımı için geliştirdiği projeyle “Büyük İşletme Süreç İyileştirme Kategorisi”nde birinciliğe layık görüldü. Düzenlenen törende birincilik ödülü, Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın’a takdim edildi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:00
Yataş Grup,2019 Verimlilik Ödülleri’nde Birinci Oldu

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin rekabet gücünün artırılmasına yönelik işletmelerdeki verimlilik çalışmalarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen 2019 Verimlilik Ödülleri’nin kazananları belli oldu. Türkiye’nin en büyük ve en inovatif şirketlerinin geliştirdiği 181 farklı projenin bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildiği proje yarışmasında mobilya, yatak ve uyku ürünleri sektörünün yenilikçi ve öncü markası Yataş Grup, “Yatak montaj hattında operasyonel mükemmellik sistemiyle kapasite artırımı” isimli projeyle “Büyük İşletme Süreç İyileştirme Kategorisi”nde birinciliğe layık görüldü. Törende ödülü Yataş Grup adına CEO Nuri Öztaşkın aldı.
 

Ödüle ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, “Yataş Grup olarak sürekli iyileştirme kültürüne, tesislerimize ve teknolojiye sürekli yatırım yapıyoruz. Bu çerçevede dünyanın en modern ve verimli yatak fabrikasını kurduk. Her 30 saniyede bir yatak üretiyoruz. Bu projeyi geliştirirken dünya genelindeki sürekli iyileştirme ve verimlilik artırmaya yönelik sistemleri inceledik ve ardından Yataş’a özgü bir Operasyonel Mükemmellik Sistemi geliştirdik. 2030 yılında 1 trilyon dolara ulaşacak dünya mobilya pazarından Türkiye’nin aldığı pay sadece yüzde 1! Yataş olarak hedefimiz dünyanın en büyük yatak üreticilerinden biri olmak ve ülkemizin 2023 ihracat hedefine maksimum katkıyı sağlamak” şeklinde konuştu.
 

Yataş Grup’a 2019 Verimlilik Ödülleri’nde birincilik getiren proje çerçevesinde kişi başı vardiyalık üretilen yatak miktarı 11,1 adet/kişiden, 25,6 adet/kişiye ulaştırıldı. Ortalama yatak başı montaj süresini ise 60,4 saniye/yataktan 2019 Ocak itibarıyla 36,6 saniye/yatağa indirmeyi başaran Yataş Grup, Operasyonel Mükemmellik Sistemi kapsamında bu rakamı 2019 Eylül ayı itibarıyla 30,7 saniye kadar düşürmüştür.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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