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YAŞ toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

YAŞ toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:48
YAŞ toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

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yaş toplantısı sona erdi
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