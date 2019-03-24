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Yarın Okullar Tatil

Ağrı/Eleşkirt’te taşımalı öğretime 1 gün ara verildi. 25 Mart günü taşımalı eğitim yapan okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Yarın Okullar Tatil

Ağrı/Eleşkirt’te taşımalı öğretime 1 gün ara verildi. 25 Mart günü taşımalı eğitim yapan okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

24 Mart 2019 Pazar 21:39
Yarın Okullar Tatil

Ağrı/Eleşkirt’te taşımalı öğretime 1 gün ara verildi. 25 Mart günü taşımalı eğitim yapan okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Eleşkirt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada "İlçemiz merkez ve köylerinde görülen yoğun kar yağışı ve Meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenmesi nedeniyle, Özel İdare ekiplerimizin yoğun çalışmalarına rağmen sabah saatlerine kadar yolların açılamayacağı öngörülmüş; taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 25 Mart 2019 günü 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Kaymakamlık, ilçe merkezi ve diğer okullar için hava durumu ve yapılacak çalışmalardan alınacak sonuçlara göre ilerleyen saatlerde karar verileceğini belirtti.

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